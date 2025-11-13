Какие деревья быстро растут и выглядят роскошно: их непременно надо посадить в своем саду.

Каждый владелец сада мечтает, чтобы деревья быстро росли, давали тень и украшали двор своей красотой. Однако не все виды растений подходят для этого, одни растут слишком медленно, другие требуют сложного ухода. Впрочем, есть несколько быстрорастущих деревьев, которые за один-два года создадут самый настоящий оазис в вашем саду.

Катальпа. Это дерево с большими сердцевидными листьями и эффектными кремовыми соцветиями напоминает экзотические растения. Катальпа растет очень быстро — через несколько лет превращается в роскошное дерево с пышной кроной. Она хорошо переносит жару, не боится загрязненного воздуха и легких морозов.

Берест или вяз. Это дерево ценится за густую равномерную крону и блестящие листья, которые осенью приобретают золотистый оттенок. Берест растет быстро, создавая плотную тень, и стойко выдерживает даже сильный ветер. Это идеальный выбор для декора больших участков и аллей.

Декоративная черемуха «Plena». Это современный сорт черемухи, обильно цветущий белыми махровыми цветами с сильным приятным ароматом. Она растет быстро, формирует красивую округлую крону и будет прекрасно выглядеть возле беседок и вдоль заборов.

Серебристый тополь для больших садовых участков. Это одно из самых быстрорастущих деревьев: через год может прибавлять до метра в высоту. Ее листья имеют серебристый блеск, который будет красиво выигрывать на солнце. Тополям не страшны ветры, засуха и холод, поэтому они прекрасно чувствуют себя в разных регионах Украины.