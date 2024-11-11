Какие деревья и кустарники нельзя сажать осенью, они просто погибнут

Осень – благоприятное время для посадки многих растений. Однако не все деревья и кусты могут пережить зиму после осенней посадки, многие растения начинают готовиться к зиме, постепенно переходя в состояние покоя, что ограничивает их возможности для укоренения. Молодые саженцы часто не успевают развить корневую систему до наступления первых морозов, что может привести к их гибели.

Не все деревья и кустарники смогут пережить зиму, так как температура почвы осенью часто слишком низкая для эффективного укоренения, обычно деревья хорошо приживаются при температуре почвы от 10 до 15°C. Молодые саженцы могут быть слабыми или обладать недостаточно развитой корневой системой, что увеличивает риск их гибели.

Нельзя сажать осенью теплолюбивые деревья

К таким растениям относятся персик абрикос, миндаль, айва. Эти деревья очень чувствительны к холоду и нормальному укоренению и нуждаются в теплом, сухом климате. При осенней посадке их корневая система не успевает развиться до морозов. Эти деревья могут слишком рано зацвести и пострадать от морозов.

Косточковые деревья – вишню, черешню и сливу

Эти деревья также имеют слабую корневую систему, которая плохо адаптируется к пересадке в холодных условиях. Если посадить их осенью, существует высокий риск того, что они не приживутся. Оптимальное время для посадки косточковых деревьев – весна, когда деревья вступают в фазу активной вегетации и легче адаптируются к новым условиям.

Можно ли сажать яблони поздней осенью

Хотя яблоня и относится к косточковым культурам, лучшее время для ее посадки – поздняя осень, а именно первая половина ноября. Оптимальная температура для посадки: днем +10...+15 °C, а ночью около +5 °C.

Есть только одно предостережение для посадки яблони осенью – для поздней посадки выбирайте зимостойкие сорта.

Какие декоративные кусты лучше не сажать осенью

Декоративные кусты, такие как глициния и барбарис, также не следует сажать осенью, советуют специалисты. Они нуждаются в времени для укоренения, а тепла и влажного климата осенью может быть недостаточно для их адаптации.

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