Какие деревья не боятся болезней: 7 лучших вариантов для сада

Красный клен. Фото: Willow/CC BY 2.5

В садоводстве все большую популярность приобретают деревья, которые способны противостоять распространенным болезням и в то же время не нуждаются в сложном уходе. Специалисты отмечают: такие растения имеют естественную защиту от плотной коры до собственных антимикробных соединений, что помогает им подавлять патогены и ограничивать распространение инфекций. Это делает их надежным выбором для тех, кто хочет иметь ухоженный, здоровый и декоративный двор без лишних усилий.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам совладельца питомника Дэвида Фрида и эксперта Национального садоводческого бюро Кэти Брайнс, ряд деревьев демонстрирует особенно высокую устойчивость к болезням. Они выделяют семь видов, которые способны долго сохранять декоративность и не создавать владельцам дополнительных хлопот.

Красный клен. Одно из самых распространенных деревьев Северной Америки, поражающее насыщенную осеннюю окраску. Оно менее склонно к вертициллезному увяданию и реже поражается черной смоляной пятнистостью. Регулярная уборка листьев дополнительно снижает риски.

Яблоня сорта «Империя». Гибрид «Макинтош» и «Ред Делишес», известный выносливостью и минимальными требованиями по уходу. Сорт отличается стойкостью к кедровой ржавчине, часто портящей листья и качество плодов. К группе стойких относятся и «Либерти», «Макфри», «Зестар», «Харалсон» и другие.

Гинкго. Долговечное дерево с характерными веерообразными листьями, которое осенью становится золотистым. Гинкго почти не реагирует на загрязнение воздуха и обладает сильным естественным иммунитетом против бактериальных и грибковых инфекций.

Американская хурма. Крепкое местное дерево устойчиво к большинству вредителей и болезней. Имеет темную кору, декоративные листья и ароматные весенние цветы. Для получения урожая необходимо сажать рядом мужское и женское дерево.

Южная магнолия. Известно вечнозеленое дерево с большими, душистыми белыми цветами. Хорошо переносит холод, почти не болеет и устойчив к грибковым поражениям корневой системы.

Кизил коуса. Оценивается за стойкость к антракнозу — распространенной грибковой болезни, поражающей традиционные кизиллы. Обладает эффектными белыми прицветниками, съедобными ягодами и листьями с трихомами, защищающими от стрессовых факторов.

Сахарный клен. Крепкое лиственное дерево известное осенней палитрой и использованием в производстве сиропа. Устойчивое к черной смоляной пятнистости, но требует прохладной, влажной и хорошо дренированной почвы.

