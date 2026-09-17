Какие деревья нельзя сажать в своем саду, потому что будут проблемы: полезные советы

Какие деревья нельзя сажать возле дома / © Фото из открытых источников

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Не каждое красивое дерево подходит для посадки возле дома. Некоторые виды быстро разрастаются, образуют много поросли, имеют агрессивную корневую систему или вырастают настолько обширными, что со временем начинают создавать проблемы для хозяев. Поэтому перед покупкой саженца следует учесть не только его внешний вид, но и размеры взрослого дерева и особенности корней.

Тополь и ива: опасны вблизи дома и труб

Тополь — быстрорастущее дерево, которое может достигать значительных размеров. Большие деревья нуждаются в достаточном пространстве для корневой системы и кроны, а слабые или поврежденные ветви могут создавать опасность во время сильного ветра. Специалисты также советуют не высаживать тополя и ивы рядом с деревьями, пораженными некоторыми опасными заболеваниями.

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Ива особенно неудачна для маленького сада. Она любит влагу и формирует мощную корневую систему, поэтому ее не стоит сажать у дома, дренажных систем и инженерных коммуникаций.

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Клен ясенелистый, айлант и робиния: быстро занимают территорию

Клен ясенелистый, айлант и обыкновенная робиния способны активно распространяться за пределы места посадки. В Украине эти и некоторые другие виды попадали в официальные перечни деревьев, которые запрещали использовать для воспроизводства лесов из-за способности к неконтролируемому распространению.

Это не означает автоматического запрета выращивания каждого из этих видов в частном саду. Но для обычного приусадебного участка лучше хорошо подумать, нужно ли дерево, которое может давать много семян или поросли и вытеснять другие растения.

Особенно нежелателен айлант: он быстро растет, образует поросль и способен занимать значительные площади. Именно поэтому его не следует сажать там, где важно контролировать каждый метр сада.

Черный орех: не для маленького сада

Черный орех имеет еще одну особенность — его корни выделяют вещества, подавляющие рост многих растений. Поэтому под взрослым деревом сложнее выращивать газон, цветы, овощи и некоторые декоративные культуры.

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К тому же, большим деревьям нужно достаточно места для развития корневой системы и кроны. Поэтому черный орех лучше сажать на просторном участке подальше от грядок, построек и других деревьев.

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