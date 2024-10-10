Какие деревья нельзя сажать возле дома: они разрушают здание и высушивают почву

Нет такого подворья, возле которого бы не росли деревья, ведь они являются украшением двора и дают тень в жаркую погоду. Однако, не все деревья нужно сажать в непосредственной близости к зданиям, потому что их корни во время разрастания могут разрушить даже прочный фундамент. Это происходит потому, что растению не хватает влаги, оно может расти глубоко под здание в поисках питания. Рассказываем, какие деревья лучше не сажать около своего дома, чтобы избежать разрушения фундамента и высушивания грунта.

Какие деревья лучше не сажать возле дома: они разрушают фундамент и высушивают почву

Дуб, большие виды ивы, вяз и клен. Эти деревья обладают мощной корневой системой, поэтому могут легко повредить фундамент, если их сажать возле дома. Со временем на стенах могут появиться и трещины.

Эти деревья обладают мощной корневой системой, поэтому могут легко повредить фундамент, если их сажать возле дома. Со временем на стенах могут появиться и трещины. Сосна. Там, где растет сосна, другие растения не будут расти. А когда с дерева падает хвоя, то даже трава начинает желтеть, поэтому про клумбы с цветами или другие растения можно забыть.

Там, где растет сосна, другие растения не будут расти. А когда с дерева падает хвоя, то даже трава начинает желтеть, поэтому про клумбы с цветами или другие растения можно забыть. Тополь. Это дерево лучше не сажать во дворе, потому что оно имеет крайне хрупкий ствол. Если будет ненастье, ветер или гроза, ветви с него будут падать и повредят крышу дома или другие сооружения. К тому же, не стоит забывать о пухе тополя, который является сильным аллергеном.

Это дерево лучше не сажать во дворе, потому что оно имеет крайне хрупкий ствол. Если будет ненастье, ветер или гроза, ветви с него будут падать и повредят крышу дома или другие сооружения. К тому же, не стоит забывать о пухе тополя, который является сильным аллергеном. Береза. Это дерево требует много влаги, поэтому высушивает вокруг себя почву. Там, где растет береза, другим растениям будет плохо, они будут болеть.

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