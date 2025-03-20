Какие деревья ни в коем случае нельзя белить весной, потому что они погибнут

Какие плодовые деревья лучше не белить и чем их обработать, чтобы они не болели и хорошо плодоносили.

Многие садоводы белят плодовые деревья, чтобы получить из них щедрый урожай. Но не все растения можно обрабатывать таким образом. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "24 Канал", зачем белить деревья, какие растения нельзя так обрабатывать, чтобы не навредить им.

Зачем белить деревья

Плодовые деревья обычно белят весной и осенью. Таким образом садоводы пытаются оградить растения от различных болезней, насекомых-вредителей и грызунов. К тому же, весенняя побелка помогает избежать ожогов. Ибо в теплое время года солнце бывает достаточно палящим, и листья не способны защитить ствол дерева от него.

Какие деревья белить нельзя: советы опытных садоводов

Такая процедура может быть крайне опасна для некоторых растений.

Молодые деревья. Кора у таких деревьев очень тонкая, поэтому довольно уязвимая. Белить можно плодовые деревья, которым уже исполнилось три года.

Кора у таких деревьев очень тонкая, поэтому довольно уязвимая. Белить можно плодовые деревья, которым уже исполнилось три года. Поврежденные деревья. Те растения, у которых есть трещины на стволе или другие повреждения, лучше не обробатывать таким образом. Поскольку жидкость для побелки во время процедуры может попасть глубоко в ткань ствола и нанести непоправимый вред.

Те растения, у которых есть трещины на стволе или другие повреждения, лучше не обробатывать таким образом. Поскольку жидкость для побелки во время процедуры может попасть глубоко в ткань ствола и нанести непоправимый вред. Больные деревья. Если на стволе плодового дерева есть язвы, наросты или кора изменила свой цвет, значит, растение больно и его не следует белить. Ибо такая процедура может погубить плодовое дерево.

Если на стволе плодового дерева есть язвы, наросты или кора изменила свой цвет, значит, растение больно и его не следует белить. Ибо такая процедура может погубить плодовое дерево. Декоративные деревья и кустарники не нуждаются в такой обработке, поэтому их не нужно белить.

Какие альтернативные методы обработки плодовых деревьев весной

Во-первых, можно снизить концентрацию извести в жидкости, если вы все же хотите побелить деревья в своем саду. Для приготовления смеси нужно взять килограмм средства на ведро воды. Если смесь получилась слишком редкой, ее можно загустить глиной.

можно снизить концентрацию извести в жидкости, если вы все же хотите побелить деревья в своем саду. Для приготовления смеси нужно взять килограмм средства на ведро воды. Если смесь получилась слишком редкой, ее можно загустить глиной. Во-вторых, если вы хотите защитить молодое дерево от насекомых или грызунов, можно воспользоваться агроволокном. Просто оберните пленкой ствол дерева.

если вы хотите защитить молодое дерево от насекомых или грызунов, можно воспользоваться агроволокном. Просто оберните пленкой ствол дерева. В-третьих, больные деревья сначала нужно подкормить минеральными удобрениями, а затем обработать их слабым известковым раствором.

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