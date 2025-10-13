Какие деревья ни в коем случае нельзя сажать возле своего дома, и вот почему

Какие деревья нельзя сажать возле дома / © www.freepik.com/free-photo

Наверное, каждый хозяин хочет, чтобы возле дома зеленели деревья, ведь они дарят тень, очищают воздух и создают чувство уюта. Однако не все виды подходят для посадки рядом с жильем. Некоторые могут повредить фундамент, истощить почву или даже принести негативную энергию. Наши предки верили, что некоторые деревья способны «вытягивать» силу из дома и его жителей, а современные специалисты добавляют, что у некоторых из них действительно опасная корневая система и они выделяют токсичные вещества.

Какие деревья лучше не сажать возле дома и почему

Тополь растет быстро, но его корневая система расползается на десятки метров и может поднимать асфальт, разрушать тротуары и фундаменты. Кроме того, его пух вызывает аллергию и раздражение дыхательных путей. Совет: сажайте тополь только подальше от построек — минимум 20–25 метров от дома.

Ива. По народным поверьям, ива «высасывает» жизненную энергию. Она любит влагу, поэтому возле дома и в подвале может провоцировать чрезмерную сырость. Лучшее место для вербы — возле водоема или в низине, но не рядом с фундаментом или колодцем.

Каштан выглядит хорошо, но его крона создает плотную тень, из-за чего другие растения рядом не растут. К тому же он активно высасывает питательные вещества из почвы, а осенью осыпается тяжелыми плодами, которые могут повредить крышу или авто.

Осина в народе считается деревом, которое «забирает» тревоги и болезни. Но если посадить ее возле дома, энергия дома становится тяжелой, люди могут испытывать усталость, уныние или апатию. Специалисты по биоэнергетике советуют высаживать осину на границе участка как защитное дерево, но не возле окон или дверей.

Ель. Несмотря на праздничный вид, у ели густая хвоя, которая задерживает солнечный свет. Она создает тень и холод, а ее корни быстро разрастаются. Народная примета говорит: «Посадишь ель возле дома — беду пригласишь». Во многих регионах это дерево считают символом уныния, ведь им украшают кладбища.

Береза. Нежная и красивая, но слишком жадная к влаге. Она высушивает землю вокруг себя, что может навредить фруктовым деревьям или цветникам. К тому же в некоторых традициях считается, что береза «уносит» женскую энергию, поэтому ее не советуют сажать возле дома молодых семей.

Какие деревья, напротив, приносят удачу

Если хотите, чтобы в доме царили гармония и благополучие, выберите: