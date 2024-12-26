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Какие деревья нужно посадить на своем дворе, чтобы не откачивать выгребную яму

Какие деревья нужно посадить на своем дворе, чтобы не откачивать выгребную яму

Какие деревья хорошо осушают почву / Фото: Freepik

Таким естественным способом можно осушать почву не только у выгребных ям, но и те участки, которые находятся в низине или вблизи водоемов.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, как быстро осушить территорию возле своего дома с помощью деревьев.

Какие деревья на отлично осушают почву: советы экспертов

Есть многолетние растения, которые способны осушать почву в радиусе до 12 метров вокруг себя благодаря разветвленной корневой системе. Эти деревья и кустарники сравнимы с мощными насосами, однако следует учитывать, что такой эффект имеют уже зрелые растения.

Лучше сажать на своем участке для биодренажа такие деревья и кустарники, они впитывают в себя максимальное количество воды в сутки.

  • ясень – 400 литров в сутки;
  • граб, эвкалипт – до 300 литров в сутки;
  • дуб – до 250 литров в сутки, возрастной дуб впитывает до 600 литров;
  • клен остролистный – 250 литров в сутки;
  • береза поглощает до 200 литров в сутки;
  • черемуха испаряет до 250 литров в сутки;
  • ива, тополь – 120-270 литров в сутки;
  • бук – до 250 литров в сутки;
  • пихта поглощает до 50 литров в сутки.

Однако следует учитывать некоторые нюансы, если вы хотите воспользоваться таким способом откачки влаги на своем участке.

  • Наиболее эффективно деревья и кустарники поглощают влагу с конца весны до середины осени. Именно в это время деревья находятся в периоде активной вегетации.
  • В холодное время года растения находятся в покое, поэтому поглощают наименьшее количество влаги.
  • В период таяния снега деревья скорее всего не будут успевать поглощать большое количество воды, потому что до конца марта еще будут находиться в состоянии покоя.

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