Какие деревья осушают почву: что лучше посадить у выгребной ямы

Если ваш участок находится в низине, грунтовые воды расположены близко к поверхности, садоводы советуют попытаться осушать почву естественным способом с помощью растений. Такие растения, деревья осушители могут помочь, если у вас есть сливные ямы и септики, которые также доставляют хозяевам немало хлопот. Они не только помогут в осушении участка, но и снизят регулярные затраты на откачку выгребной ямы.

Как работают природные "насосы"

Оказывается, некоторые растения естественно осушают почву как настоящие природные «насосы». Хороший выход – посадить одно из таких неподалеку выгребной ямы или на территории за забором.

В биологии есть такое понятие, как транспирация. Это процесс уборки влаги корневой системой. Небольшая часть поглощаемой влаги используется на рост и развитие растения, основной объем воды просто испаряется через стебли и листья. Таким образом, растения защищаются от перегрева. Это физиологическая потребность, при которой некоторые деревья способны перекачивать из почвы и испарять до 900 литров воды за сутки.

Чемпионом в этом является тополь, именно он способен выкачивать из почвы до 900 литров воды в сутки. Но, конечно, это дерево слишком громоздкое, и если сажать его на участке, да и фундамент построек он может попортить.

Среди других деревьев, которые высушивают почву – черемуха, она поглощает и испаряет 150-200 литров в сутки. Взрослое дерево березы выкачает 200 литров в сутки, острый клен и ива — 250 литров за стуки, дуб — 250-600 литров в сутки, сосна и бук пьют по 100-150 литров в сутки.

Отличным вариантом для высушивания участка является ель, потребляющая до 300 литров воды за 24 часа. Помимо дренажной функции это красивое дерево является элементом ландшафтного дизайна придомовых территорий. Взрослое дерево способно извлекать воду в радиусе 7-12 метров от ствола. Этот показатель следует учитывать при планировании посадки.

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