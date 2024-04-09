Какие деревья у дома защищают от бед и притягивают счастье, а какие навлекают беду

Как известно, растения обладают многими целебными свойствами. А еще они способны давать силы, притягивать удачу и защищать от беды. Наши предки пользовались могуществом деревьев, чтобы уберечь себя и свою семью. Рассказываем, какие деревья нужно сажать у двора, чтобы в семье было спокойствие и достаток, а каких не стоит, чтобы не навлечь невзгод.

Какие деревья у дома защищают от бед, а какие навлекают беду

Береза очень мощный защитник. Ее ветвями в древности защищали дом, скот и урожай на огороде от нечистых сил. Если обнять ствол этого дерева, у человека восстанавливаются силы и возвращается потерянная энергия. Но дерево должно расти за пределами двора, под ним можно поставить скамейку. Тогда береза не пропустит на порог вашего дома ни одной беды. Также это дерево сажали у дома, потому что верили, что в него никогда не попадает молния.

очень мощный защитник. Ее ветвями в древности защищали дом, скот и урожай на огороде от нечистых сил. Если обнять ствол этого дерева, у человека восстанавливаются силы и возвращается потерянная энергия. Но дерево должно расти за пределами двора, под ним можно поставить скамейку. Тогда береза не пропустит на порог вашего дома ни одной беды. Также это дерево сажали у дома, потому что верили, что в него никогда не попадает молния. Дуб является символом могущества и власти. Но тут мнения разделились. Одни считают, что дерево приносит в семью благополучие, другие думают, что оно несет смерть мужчины в семье. Согласно народным приметам, дуб принимает только сильных и мужественных людей, других он может погубить. Поэтому дерево есть символом отваги и могущества воинов. Но лучше его не сажать у себя во дворе, а где-то за забором, если захочется иметь защиту и силу дуба.

является символом могущества и власти. Но тут мнения разделились. Одни считают, что дерево приносит в семью благополучие, другие думают, что оно несет смерть мужчины в семье. Согласно народным приметам, дуб принимает только сильных и мужественных людей, других он может погубить. Поэтому дерево есть символом отваги и могущества воинов. Но лучше его не сажать у себя во дворе, а где-то за забором, если захочется иметь защиту и силу дуба. Клен. Наши предки активно пользовались его ветвями и листьями для лечения больных. Если посадить это дерево возле дома, то можно не бояться негатива, в доме не будет ссор. Клен приносит долголетие, крепкое здоровье, любовь и довольство в семью. Аура клена благоприятна для налаживания крепких отношений, несет спокойствие и уверенность в себе.

Наши предки активно пользовались его ветвями и листьями для лечения больных. Если посадить это дерево возле дома, то можно не бояться негатива, в доме не будет ссор. Клен приносит долголетие, крепкое здоровье, любовь и довольство в семью. Аура клена благоприятна для налаживания крепких отношений, несет спокойствие и уверенность в себе. Ель. Считается, что это дерево несет отрицательную энергетику, поэтому его никогда не сажали у двора. Наши предки были убеждены, что ель может стать причиной бесплодия. Но на самом деле это совсем не так. Дерево летом накапливает силы и энергию, а зимой делится с нуждающимися. Поэтому когда не хватает жизненных сил, можно обнять ель.

Считается, что это дерево несет отрицательную энергетику, поэтому его никогда не сажали у двора. Наши предки были убеждены, что ель может стать причиной бесплодия. Но на самом деле это совсем не так. Дерево летом накапливает силы и энергию, а зимой делится с нуждающимися. Поэтому когда не хватает жизненных сил, можно обнять ель. Осина. Это дерево считалось проклятым, тем не менее, его всегда использовали как оберег против нечисти. Поэтому осину никогда не сажают у подворья, чтобы не навлечь беды.

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