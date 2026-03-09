ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
295
Время на прочтение
2 мин

Какие деревья в любом случае нельзя белить весной, потому что они погибнут

Когда побелка сада может навредить, какие фруктово-ягодные деревья лучше не обрабатывать известью.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему нельзя белить деревья весной

Почему нельзя белить деревья весной / © Фото из открытых источников

Весной многие садоводы начинают активно ухаживать за своим садом. Одной из наиболее распространенных процедур считается побелка деревьев. Считается, что она предохраняет кору от вредителей, солнечных ожогов и резких перепадов температуры. Однако не все знают, что весенняя обработка известью подходит далеко не для каждого дерева. В некоторых случаях оно может даже навредить растению. Особенно это касается молодых или определенных видов деревьев, для которых такая процедура может стать настоящим стрессом.

Какие деревья не следует белить весной

  • Молодые деревца. Наибольшую опасность побелка представляет для молодых деревьев. Их кора еще очень тонка и чувствительна к любым внешним воздействиям. Известковый раствор может вызвать ожоги или повредить защитный слой коры. В результате дерево начинает ослабевать, хуже растет и становится более уязвимым к болезням и вредителям.

  • Косточковые деревья. Некоторые косточковые культуры не очень хорошо реагируют на весеннюю побелку. К ним относятся вишня, черешня, абрикос, персик. Их кора более нежна, чем у многих других плодовых деревьев. Если использовать концентрированный известковый раствор, это может повредить поверхность коры и привести к появлению трещин.

  • Декоративные деревья. Многие декоративные деревья имеют тонкую или особую структуру коры, которая не нуждается в побелке. В естественных условиях они хорошо приспособлены к солнцу и температурным колебаниям. Нанесение извести может нарушить естественную защиту растения и отрицательно повлиять на ее внешний вид.

Наиболее полезной будет осенняя белка деревьев. В этот период такая процедура помогает защитить деревья от зимних морозов, солнечных ожогов и резких перепадов температуры. Весной же побелку производят только в случаях, когда нужно восстановить защитный слой после сильных дождей.

Дата публикации
Количество просмотров
295
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie