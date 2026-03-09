Какие деревья в любом случае нельзя белить весной, потому что они погибнут

Почему нельзя белить деревья весной / © Фото из открытых источников

Весной многие садоводы начинают активно ухаживать за своим садом. Одной из наиболее распространенных процедур считается побелка деревьев. Считается, что она предохраняет кору от вредителей, солнечных ожогов и резких перепадов температуры. Однако не все знают, что весенняя обработка известью подходит далеко не для каждого дерева. В некоторых случаях оно может даже навредить растению. Особенно это касается молодых или определенных видов деревьев, для которых такая процедура может стать настоящим стрессом.

Какие деревья не следует белить весной

Молодые деревца. Наибольшую опасность побелка представляет для молодых деревьев. Их кора еще очень тонка и чувствительна к любым внешним воздействиям. Известковый раствор может вызвать ожоги или повредить защитный слой коры. В результате дерево начинает ослабевать, хуже растет и становится более уязвимым к болезням и вредителям.

Косточковые деревья. Некоторые косточковые культуры не очень хорошо реагируют на весеннюю побелку. К ним относятся вишня, черешня, абрикос, персик. Их кора более нежна, чем у многих других плодовых деревьев. Если использовать концентрированный известковый раствор, это может повредить поверхность коры и привести к появлению трещин.

Декоративные деревья. Многие декоративные деревья имеют тонкую или особую структуру коры, которая не нуждается в побелке. В естественных условиях они хорошо приспособлены к солнцу и температурным колебаниям. Нанесение извести может нарушить естественную защиту растения и отрицательно повлиять на ее внешний вид.

Наиболее полезной будет осенняя белка деревьев. В этот период такая процедура помогает защитить деревья от зимних морозов, солнечных ожогов и резких перепадов температуры. Весной же побелку производят только в случаях, когда нужно восстановить защитный слой после сильных дождей.