Какие деревья в саду не нуждаются в защите: хорошо переносят зиму и обильно плодоносят

Советы для дачников и садоводов, желающих минимального ухода и максимального результата.

Какие деревья не надо укутывать на зиму

Какие деревья не надо укутывать на зиму / © Фото из открытых источников

Многие садоводы волнуются, как переживут их деревья суровую зиму, и тратят немало времени на укрытие и утепление. Но есть плодовые культуры, прекрасно зимующие без какой-либо дополнительной защиты. Они адаптированы к холоду, не боятся морозов и уже в следующем сезоне радуют обильным и стабильным плодоношением. Если вы хотите сад с минимальным уходом, эти деревья станут идеальным выбором.

Какие деревья не нуждаются в зимнем укрытии и хорошо плодоносят.

  1. Яблоня (морозостойкие сорта). Современные сорта яблонь способны выдерживать морозы до –35 °C, не утрачивая силы и продуктивности. Такие деревья быстро восстанавливаются после зимы и формируют обильный урожай без ухода. Особенно выносливые сорта отличаются крепкой корой и хорошо развитой корневой системой.

  2. Груша зимостойких сортов. Груши обычно считаются более чувствительными к холоду, но есть группа сортов, способных переносить зимы без защиты. Они устойчивы к подмерзанию, не опасаются резких перепадов температур и стремительно восстанавливаются весной.

  3. Облепиха. Это одна из самых выносливых культур в саду. Облепиха прекрасно переносит морозы до -40 ° C, не требует укрытия и плодоносит даже на бедных почвах. Весной он активно отрастает и быстро образует новые побеги.

  4. Слива и алыча гибридных форм. Гибридные сорта сливы и алычи обладают высокой адаптивностью. Их побеги не подвержены подмерзанию, а цветочные почки выдерживают весенние заморозки. В хороших условиях такие деревья каждый год радуют большими и сладкими плодами.

  5. Черешня зимостойких сортов. Селекционеры создали черешни, прекрасно зимующие без укрытия и плодоносящие не хуже южных. Деревья выдерживают сильные морозы, а кора и почки у них имеют естественную защиту от резких погодных изменений.

