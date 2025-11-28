Какие деревья в саду не нуждаются в защите: хорошо переносят зиму и обильно плодоносят

Какие деревья не надо укутывать на зиму / © Фото из открытых источников

Многие садоводы волнуются, как переживут их деревья суровую зиму, и тратят немало времени на укрытие и утепление. Но есть плодовые культуры, прекрасно зимующие без какой-либо дополнительной защиты. Они адаптированы к холоду, не боятся морозов и уже в следующем сезоне радуют обильным и стабильным плодоношением. Если вы хотите сад с минимальным уходом, эти деревья станут идеальным выбором.

Яблоня (морозостойкие сорта). Современные сорта яблонь способны выдерживать морозы до –35 °C, не утрачивая силы и продуктивности. Такие деревья быстро восстанавливаются после зимы и формируют обильный урожай без ухода. Особенно выносливые сорта отличаются крепкой корой и хорошо развитой корневой системой.

Груша зимостойких сортов. Груши обычно считаются более чувствительными к холоду, но есть группа сортов, способных переносить зимы без защиты. Они устойчивы к подмерзанию, не опасаются резких перепадов температур и стремительно восстанавливаются весной.

Облепиха. Это одна из самых выносливых культур в саду. Облепиха прекрасно переносит морозы до -40 ° C, не требует укрытия и плодоносит даже на бедных почвах. Весной он активно отрастает и быстро образует новые побеги.

Слива и алыча гибридных форм. Гибридные сорта сливы и алычи обладают высокой адаптивностью. Их побеги не подвержены подмерзанию, а цветочные почки выдерживают весенние заморозки. В хороших условиях такие деревья каждый год радуют большими и сладкими плодами.