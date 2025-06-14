Какие домашние дела нужно делать каждое воскресенье: помогут подготовиться к новой неделе

Какие домашние дела нужно делать каждое воскресенье / © Pixabay

Реклама

Специалисты рассказали изданию Better Homes and gardens, которые пять домашних дел нужно сделать в воскресенье, чтобы поддерживать в доме чистоту в течение всей недели.

Стирка белья

Именно на выходных лучшее время, чтобы постирать не только грязную одежду, но и белье, полотенца и т.д. Помните, что специалисты советуют стирать постельные принадлежности раз в неделю, а потому рекомендуется сделать это вашей еженедельной привычкой. Полотенца в ванной комнате меняют чаще, но вы всегда можете держать чистые впрок. О маленьких и кухонных полотенцах тоже не следует забывать — они загрязняются больше всего.

Проверьте продукты в холодильнике

За рабочую неделю в нем могут накопиться коробки по доставке пищи или испорченные блюда. Их нужно выбросить. Неплохо вести перечень тех продуктов, которые могут вот-вот испортиться — тогда вы сможете использовать их в течение недели. Не забывайте протереть дверцу и полочки.

Реклама

Очистка малозагруженных зон

Гостиная, кухня и другие зоны нуждаются в уборке несколько раз в неделю, особенно, если у вас есть дети или домашние питомцы. Но есть и те помещения, куда вы заходите гораздо реже. Воскресенье — идеальное время, чтобы там убрать. Чтобы уменьшить нагрузку, можете чередовать их еженедельно, а не тратить время на каждую воскресную генеральную уборку всего дома.

Чистка посудомоечной машины

Если у вас есть посудомоечная машина, помните, что она тоже требует чистки. Давно не заглядывали внутрь? Затем обязательно очистите фильтр и уберите остатки пищи. Фильтр лучше чистить водой с уксусом или мылом. Не забудьте запустить один холостой цикл.

Рабочее место тоже требует порядка

Обязательно просматривайте свой рабочий стол, если вы работаете из дома хотя бы раз в неделю. Лучше всего это делать, конечно, в выходные дни. Посмотрите, возможно что-то требует организации или замены. За чистым столом вы начнете рабочую неделю с новыми силами.