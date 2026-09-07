Какие дрова лучше для отопления: что дает больше тепла и дольше горит

Какие дрова лучше для отопления

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От выбора дров зависит не только то, насколько тепло будет дома, но и то, как часто придется подкладывать поленья в печь или котел. Одни дрова быстро разгораются и так же быстро сгорают, другие долго держат жар и дают больше тепла. Однако дело не только в породе дерева — большое значение имеет и то, насколько хорошо древесина высушена.

Так какие дрова лучше заготовить на зиму, какие породы подходят для длительного отопления, а какие удобнее использовать для разжигания — разберемся дальше.

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Почему одни дрова дают больше тепла, чем другие

Разница между породами особенно заметна, если покупать дрова по объему. Более плотная древесина весит больше, поэтому в одном кубометре таких дров содержится больше древесной массы, которую можно сжечь и получить тепло.

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По данным Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, при влажности древесины 15% теплота сгорания 1 килограмм разных пород отличается незначительно. В пересчете на кубометр разница уже существенная — бук и ясень дают около 2016 кВтч/м³, дуб — 1974, береза — 1890, сосна — 1548, а ель — 1419 кВтч/м³.

Причина как раз в плотности. Лиственные породы вроде бука, ясеня и дуба более плотные, тогда как сосна и особенно ель легче. Поэтому для получения примерно одинакового количества тепла хвойных дров по объему понадобится больше.

Так что если дрова покупают кубометрами, плотные лиственные породы обычно более выгодны для длительного отопления, так как из одинакового объема можно получить больше тепла.

Дуб — хороший вариант для длительного горения

Дуб по праву считают одной из хороших пород для отопления. Он плотный, дает много тепла из одного объема и хорошо образует жар. Дуб особенно хорошо подходят для длительного горения и поддержания жара.

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Но дуб имеет одну особенность — его нужно хорошо высушить. Свежезаготовленная плотная древесина содержит много влаги и требует времени, прежде чем станет хорошим топливом. Поэтому покупать дуб непосредственно перед отопительным сезоном следует только тогда, когда он уже достаточно сух.

Граб — для длительного горения

Граб — привычная для Украины порода, это одна из основных древесных пород, которыми сформированы украинские леса.

Это плотная жесткая древесина, которую ценят для длительного отопления. Эксперты граб вместе с дубом называют среди пород, которые, благодаря высокой плотности, медленнее горят и способны дольше поддерживать тепло.

Поэтому сухой граб хорошо подходит как основное топливо, когда важно получить не кратковременное сильное пламя, а продолжительный жар.

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Бук и ясень дают много тепла

Бук и ясень тоже следует рассматривать для основного отопления. По данным экпсертов, у них самый высокий среди приведенных пород показатель теплотворности на кубометр — около 2016 кВт·ч/м³ при влажности 15%.

Обе породы характерны для украинских лесов, хотя их распространение зависит от региона.

Береза тоже подходит для отопления

Березовые дрова по теплотворности на кубометр несколько уступают буку, ясеню и дубу, но разница не столь велика, чтобы считать их плохим топливом.

При влажности 15% украинские лесоводы приводят для березы показатель около 1890 кВт·ч/м³. Для сравнения, дуб имеет 1974, а бук и ясень — 2016 кВт·ч/м³. Потому сухая береза вполне пригодна для отопления дома. Если она доступнее дуба, бука или граба, отказываться от нее только через породу нет смысла.

Акация — хороший вариант для отопления

Акациевые дрова хорошо подходят для отопления благодаря плотной древесине. Они долго горят, хорошо удерживают жар и могут использоваться как основное топливо для печи или твердотопливного котла.

Как и в случае с дубом или грабом, важно обращать внимание на влажность. Хорошо высушенная акация будет гореть более эффективно, тогда как сырые поленья дадут меньше полезного тепла.

Можно ли топить сосной и елью

Сосна и ель тоже используются как топливное дерево, однако они менее плотные. Поэтому из одинакового объема таких дров можно получить меньше тепла. По данным украинских лесоводов, при влажности 15% сосна дает около 1548 кВт·ч/м³, а ель — 1419 кВт·ч/м³. Хвойные дрова занимают больше места и быстрее сгорают.

В то же время, это не означает, что хвойными дровами вообще нельзя топить. Просто для длительного поддержания тепла плотные лиственные породы обычно более практичны.

Сухость дров не менее важна, чем порода

Даже дуб или граб не будут хорошим топливом, если древесина сырая. Часть тепла будет расходоваться на испарение воды, поэтому полезной энергии для обогрева будет оставаться меньше.

После покупки дровам нужно обеспечить условия, при которых они не будут набирать влагу и смогут высыхать. Их следует держать в сухом проветриваемом месте, защищенном от осадков.

Какие дрова самые лучшие

Если дрова нужны для постоянного отопления дома, лучше выбирать граб, дуб, бук или ясень. Это плотные породы, которые дают много тепла и долго поддерживают жар. Хорошим вариантом будет и береза, хотя при одинаковом объеме она дает чуть меньше тепла. Сосна и ель сгорают быстрее, поэтому их удобно использовать для розжига или вместе с более плотными дровами.

В то же время, не менее важно, чтобы древесина была хорошо высушена. Сырые дрова хуже горят и дают меньше полезного тепла. Поэтому при покупке стоит смотреть не только на породу, но и на влажность дров, сухая береза будет лучшим выбором для отопления, чем сырой дуб.

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