ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
307
Время на прочтение
3 мин

Какие дрова лучше не использовать для отопления: советы опытного лесника

Чем не стоит отапливать дом

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Какие дрова опасны

Какие дрова опасны

Отопление дровами остается одним из самых надежных способов согреть дом зимой, однако далеко не каждое полено пригодно для использования в домашней печи или камине. Выбор неправильной древесины может не только снизить эффективность обогрева, но и серьезно нанести ущерб здоровью жителей или спровоцировать пожар. Совместно с советами опытных лесников разбираемся, какие дрова следует обходить стороной и как правильно хранить запасы топлива.

Какие дрова могут быть опасны для дома

Даже если древесина когда-то была качественной, время и неправильные условия могут превратить ее в проблему. Вот основные категории «запретного» топлива:

  • Обработанная и крашеная древесина. Старые оконные рамы, заборные доски или мебели категорически нельзя бросать в печь. Краска, лак, антисептики и клей при горении выделяют опасные токсичные газы, которые могут вызвать отравление.

  • Смолистые породы (сосна, ель). Хвойные дрова содержат много смол. Они быстро вспыхивают, но сильно искрят и «стреляют» лоханками, что опасно для открытых каминов. Кроме того, смола оседает на стенках дымохода в виде липкой сажи, что со временем может привести к ее самовозгоранию.

  • Древесина с грибком и плесенью. Если дрова хранились во влажности, на них появляется плесень. Сжигание такой древесины наполняет дом специфическим неприятным запахом, а попадающие в воздух споры грибка негативно влияют на дыхательную систему.

  • Ветхие и старые запасы. Дрова, лежащие более пяти лет, теряют свою плотность. Они сгорают мгновенно, почти не давая тепла, и только засоряют топку золой.

Почему сырые дрова — это плохая идея

Использование только что срубленной или влажной древесины — это прямой путь к порче системы отопления.

Во-первых, энергия огня тратится не на обогрев помещения, а на испарение воды из самого полена.

Во-вторых, сырые дрова интенсивно дымят, что приводит к образованию конденсата и креозота в дымоходе. Это не только снижает тягу, но и заставляет вас чистить трубы гораздо чаще.

Как хранить дрова

Чтобы дрова сохраняли свои свойства и обеспечивали максимальную теплоотдачу, важно не просто их заготовить, но и правильно организовать место для хранения. Опытные лесники выделяют несколько ключевых условий, которые помогут уберечь древесину от порчи в течение всего отопительного сезона.

  • Прежде всего, топливо нуждается в надежной защите от атмосферных осадков. Любая конструкция, будь то специально построенный дровник или временный навес из шифера, должна полностью перекрывать доступ дождя и снега к сжатию. Это гарантирует, что влага не будет попадать внутрь и дрова не начнут гнить.

  • Не менее важна полная изоляция древесины от контакта с открытой землей. Если сложить поленья непосредственно на почву, они начнут впитывать влагу снизу, что быстро приведет к появлению плесени и ветхости. Лучше всего использовать специальный настил: деревянные поддоны, кирпичное основание или толстые балки, которые создадут необходимый барьер.

  • Кроме того, залогом сухости дров есть качественная вентиляция. Складывая сжатие, не стоит набивать его слишком плотно. Воздух должен свободно циркулировать как между рядами, так и по бокам постройки. Такое постоянное проветривание позволяет древесине «дышать», благодаря чему лишняя влага улетучивается естественным путем, а топливо остается идеально пригодным для разжигания.

Подготовка к зиме — это не только количество дров, но и их качество. Использование проверенного топлива поможет вам сэкономить средства, сохранить дымоход чистым, а дом — уютным и безопасным.

Дата публикации
Количество просмотров
307
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie