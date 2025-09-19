Какие дрова лучше всего греют дом, а какие не стоит покупать для отопления: они только дымят

Какие дрова лучше для отопления дома / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Владельцы домов с печным отоплением хорошо знают, что правильный выбор дров влияет не только на тепло, но и на экономию средств и состояние дымохода. Не вся древесина дает достаточно тепла, некоторые дрова только тлеют, оставляя после себя дым и сажу. Чтобы избежать лишних трат и неприятных сюрпризов зимой, важно знать, какие породы деревьев следует покупать, а от каких лучше отказаться.

Какие дрова считаются наиболее эффективными для отопления домов

Дуб — один из лучших вариантов. Он плотный, долго горит, дает ровное пламя и большое количество тепла. Минус — это высокая цена.

Ясень — не менее популярная древесина, которая обеспечивает много тепла и медленно прогорает.

Бук — также дает много тепла, ровно горит и отлично подходит для длительного отопления.

Эти виды дров относятся к твердым породам древесины, поэтому они обладают высокой плотностью и максимально эффективно обогревают дом.

Какие дрова не подходят для обогрева помещений зимой