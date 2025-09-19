ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Какие дрова лучше всего греют дом, а какие не стоит покупать для отопления: они только дымят

Готовясь к зиме, следует выбирать только проверенные виды дров, которые действительно обеспечат тепло и уют в доме.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие дрова лучше для отопления дома

Какие дрова лучше для отопления дома / © www.freepik.com/free-photo

Владельцы домов с печным отоплением хорошо знают, что правильный выбор дров влияет не только на тепло, но и на экономию средств и состояние дымохода. Не вся древесина дает достаточно тепла, некоторые дрова только тлеют, оставляя после себя дым и сажу. Чтобы избежать лишних трат и неприятных сюрпризов зимой, важно знать, какие породы деревьев следует покупать, а от каких лучше отказаться.

Какие дрова считаются наиболее эффективными для отопления домов

  • Дуб — один из лучших вариантов. Он плотный, долго горит, дает ровное пламя и большое количество тепла. Минус — это высокая цена.

  • Ясень — не менее популярная древесина, которая обеспечивает много тепла и медленно прогорает.

  • Бук — также дает много тепла, ровно горит и отлично подходит для длительного отопления.

Эти виды дров относятся к твердым породам древесины, поэтому они обладают высокой плотностью и максимально эффективно обогревают дом.

Какие дрова не подходят для обогрева помещений зимой

  • Хвойные деревья – ель, сосна, туя. Эти деревья содержат избыточное количество смолы, которая не сгорает полностью. В результате образуется сажа, которая быстро забивает дымоход.

  • Осина, тополь, липа — горят слишком быстро, не давая достаточно тепла.

  • Кедр очень дорогая древесина, которая во время сгорания не обеспечивает качественного обогрева. Она долго тлеет, выделяя дым вместо тепла.

Дата публикации
Количество просмотров
210
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie