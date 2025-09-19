- Дата публикации
Какие дрова лучше всего греют дом, а какие не стоит покупать для отопления: они только дымят
Готовясь к зиме, следует выбирать только проверенные виды дров, которые действительно обеспечат тепло и уют в доме.
Владельцы домов с печным отоплением хорошо знают, что правильный выбор дров влияет не только на тепло, но и на экономию средств и состояние дымохода. Не вся древесина дает достаточно тепла, некоторые дрова только тлеют, оставляя после себя дым и сажу. Чтобы избежать лишних трат и неприятных сюрпризов зимой, важно знать, какие породы деревьев следует покупать, а от каких лучше отказаться.
Какие дрова считаются наиболее эффективными для отопления домов
Дуб — один из лучших вариантов. Он плотный, долго горит, дает ровное пламя и большое количество тепла. Минус — это высокая цена.
Ясень — не менее популярная древесина, которая обеспечивает много тепла и медленно прогорает.
Бук — также дает много тепла, ровно горит и отлично подходит для длительного отопления.
Эти виды дров относятся к твердым породам древесины, поэтому они обладают высокой плотностью и максимально эффективно обогревают дом.
Какие дрова не подходят для обогрева помещений зимой
Хвойные деревья – ель, сосна, туя. Эти деревья содержат избыточное количество смолы, которая не сгорает полностью. В результате образуется сажа, которая быстро забивает дымоход.
Осина, тополь, липа — горят слишком быстро, не давая достаточно тепла.
Кедр очень дорогая древесина, которая во время сгорания не обеспечивает качественного обогрева. Она долго тлеет, выделяя дым вместо тепла.