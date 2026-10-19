Какие дрова можно бесплатно собирать в лесу: что разрешено, а за оштрафуют

Какие дрова можно собирать в лесу / © pexels.com

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Украинское законодательство разделяет свободный сбор лесных ресурсов и использование леса. Поэтому перед тем, как забирать что-нибудь из леса для отопления, следует разобраться, какие материалы можно взять без специального разрешения, а для чего нужно официальное оформление.

Можно ли брать дрова в лесу без разрешения

Не вся древесина, лежащая в лесу, автоматически является бесплатными дровами. Особенно важно отличать природные материалы, которые можно собирать без ущерба для леса от заготовки древесины.

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Лесной кодекс Украины предусматривает разные формы использования лесных ресурсов. Заготовка древесины относится к специальному использованию, а для временного пользования лесным участком для соответствующих работ может потребоваться специальное разрешение.

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Поэтому правило просто: если для получения древесины нужно повредить, спилить или срубить дерево, самостоятельно делать этого не стоит.

Какие дрова можно собирать в лесу

Самый безопасный вариант — не трогать живые деревья, а собирать то, что уже естественным путем оказалось на земле, если это разрешено на конкретном участке и не вредит лесу.

Речь идет, в частности, о:

сухие ветви;

хворост;

опавшие листья;

хвою;

кори и другие природные материалы.

В то же время , не стоит воспринимать любое сухое дерево как такое, что автоматически можно забрать на дрова. Если для заготовки необходимо пилить ствол или использовать инструмент, ситуация уже отличается от простого сбора веток.

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Закон также предусматривает возможность общего использования лесных ресурсов, однако оно должно производиться с соблюдением установленных правил. Побочные лесные пользования, например, должны происходить без ущерба для леса.

Можно ли пилить сухие деревья на дрова

Именно здесь часто возникает неразбериха. Человек может увидеть в лесу сухое или сваленное дерево и решить, что его можно беспрепятственно распилить и унести.

Но сухостой или поваленная древесина не означает, что ее можно самовольно заготавливать. Если для получения дров нужно пилить ствол, рубить дерево или проводить другие работы по заготовке древесины, следует сначала выяснить правила для конкретного лесного участка.

Лесной кодекс относит заготовку древесины к специальному использованию лесных ресурсов.

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Что будет за самовольную заготовку древесины

Наибольший риск возникает, когда человек самостоятельно вырубает деревья или вывозит древесину без необходимых документов.

Важно понимать, что проблема может быть не только в самом факте использования топора или пилы. Значительный объем древесины без подтверждения ее законного происхождения может также вызвать вопросы у контролирующих или правоохранительных органов.

За незаконную заготовку древесины в зависимости от обстоятельств может наступать административная или уголовная ответственность.

Поэтому желание сэкономить на отоплении может обернуться значительно большими затратами, если самостоятельная заготовка будет признана незаконной.

Как законно заготовить дрова на зиму

Если нужно получить именно дровяную древесину, а не просто собрать сухих веток, лучше всего действовать официально.

Прежде всего следует обратиться к ответственному лесопользователю или местному лесному хозяйству. Там можно узнать:

есть ли участки, где разрешена заготовка;

какие виды работ разрешены;

какой объем древесины можно заготовить;

какие документы необходимы;

какие требования действуют по породе и количеству древесины.

Для соответствующих работ может использоваться лесорубный билет — документ, дающий право на заготовку древесины в установленном порядке.

Чего точно не стоит делать в лесу

Чтобы не испытывать проблем с законом, не следует самостоятельно:

рубить живые деревья;

спиливать деревья без соответствующего разрешения;

вывозить большие объемы древесины без документов;

считать любое сваленное дерево «ничейным»;

заготавливать древесину там, где действуют специальные ограничения.

Также нужно учесть, что правила могут различаться в зависимости от статуса лесного участка. Особенно внимательными следует быть на территориях природно-заповедного фонда и других природоохранных землях.

FAQ

Можно ли собирать сухие ветки в лесу без разрешения?

Сбор сухих ветвей и других природных материалов может быть разрешен, если он не наносит вреда лесу и соответствует правилам, установленным для конкретной территории. Вместе спиливание сухих деревьев или заготовка древесины — это уже другой вопрос, который может потребовать специального оформления.

Можно ли убирать поваленные деревья из леса на дрова?

Сам факт упавшего дерева не означает, что его можно самостоятельно распилить и вывезти. Если речь идет о заготовке древесины, то нужно выяснить порядок ее проведения на конкретном участке и при необходимости получить соответствующее разрешение.

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