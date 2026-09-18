Какие дрова можно собирать в лесу в Украине: что разрешено законом

Дрова в лесу

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С приближением отопительного сезона вопрос заготовки дров становится более актуальным. В лесах можно увидеть сухие и сваленные деревья, ветки и остатки после рубок, поэтому может казаться, что такую древесину можно просто забрать домой. На самом деле, украинское законодательство устанавливает определенные ограничения.

По общему правилу самовольно заготавливать древесину в лесу нельзя. В то же время для жителей отдельных территорий, где ведутся или велись боевые действия, во время военного положения предусмотрен специальный механизм сбора остатков для отопления.

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Что можно собирать в лесу без специального разрешения

Правила использования лесных ресурсов определены лесным кодексом Украины. В частности, статья 66 предусматривает право граждан безвозмездно и без специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи, грибы и другие ресурсы в пределах установленных норм. Заготовка древесины к такому свободному использованию не относится.

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Государственное агентство лесных ресурсов Украины также объясняет, что самозаготовка населением срубленной древесины в лесу не разрешается.

Можно ли забрать сухое или поваленное дерево

То, что дерево высохло, упало или уже было срублено, само по себе не означает, что его можно забрать домой. Поэтому не следует самостоятельно спиливать сухостой, распиливать поваленные стволы или вывозить срубленную древесину.

Как поясняет Гослесагентство, заготовка древесины относится к специальному использованию лесных ресурсов и производится по установленной процедуре. Если древесина нужна для отопления, следует обратиться к соответствующему лесопользователю и узнать, как его можно законно приобрести или получить.

Когда можно собирать порубочные остатки

Отдельный порядок предусмотрен для населения территорий, на которых ведутся или велись боевые действия. Он установлен постановлением Кабинета Министров Украины №861 от 30 июля 2024г. Документ регулирует обеспечение населения таких территорий топливной древесиной во время военного положения.

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Как объясняет Гослесагентство, жители соответствующих территорий получили возможность бесплатно собирать порубочные остатки на лесных участках от всех видов рубок для отопления жилья.

Что считается порубочными останками? Порубочные останки — это не деревья, которые человек может самостоятельно спилить на дрова. Речь идет о древесных остатках, которые образовались в результате проведения лесозаготовительных работ. Это сучки, ветки, верхушки деревьев и другие отходы, не отнесенные к ликвидной древесине.

То есть специальный порядок позволяет собирать остатки после рубок, а не самовольно выбирать в лесу деревья и превращать их в дрова.

Можно ли брать с собой бензопилу? Специальный порядок не позволяет самостоятельно рубить деревья. При сборе порубочных остатков запрещено отделять ствол дерева от пня, а также использовать бензиновые и электрические моторные пилы.

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Итак, речь идет именно о сборе уже имеющихся порубочных остатков, а не о самостоятельной заготовке деревьев.

Перед сбором древесины следует обратиться к местному лесопользователю или органу местной власти и уточнить, разрешено ли это на конкретной территории и где можно собирать порубочные остатки.

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