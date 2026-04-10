Какие дрожжи лучше для паски

Вопрос выбора дрожжей для паски каждый год волнует хозяйок: в рецептах обычно используют либо сухие, либо живые (прессованные) дрожжи, и мнения здесь часто разделяются. Часть кулинаров убеждена, что традиционная выпечка возможна только на живых дрожжах, ведь именно они обеспечивают настоящий вкус и структуру теста. Другие же успешно используют сухие дрожжи и получают стабильно пышную и ароматную паску. На самом деле оба варианта правильны — все зависит от качества продукта, пропорций и вашего опыта.

Живые прессованные дрожжи — это классика домашней выпечки, которую традиционно использовали еще наши бабушки для приготовления паски. Они обеспечивают активное брожение, благодаря чему тесто хорошо подходит и приобретает легкий характерный аромат, который часто называют «настоящим» дрожжевым вкусом. В то же время , такие дрожжи достаточно прихотливы: они быстро теряют активность, поэтому важно использовать только свежий продукт и правильно хранить его в холодильнике. Несвежие дрожжи могут просто не запустить тесто.

Сухие дрожжи — более современный и удобный вариант, особенно для тех, кто жжет нечасто или хочет получить предсказуемый результат без рисков. Они долго сохраняются, не нуждаются в особых условиях и всегда остаются под рукой. Перед использованием сухие дрожжи обычно активируют: растворяют в теплой жидкости с добавлением сахара и ждут появления пены или пузырьков — это признак, что процесс брожения начался.

Важный момент — пропорции. Сухих дрожжей нужно гораздо меньше: примерно втрое меньше, чем живых. К примеру, 50 г прессованных дрожжей соответствует около 17 г сухих. Нарушение пропорций может испортить тесто: оно либо не поднимется, либо перебродит и будет слишком резким дрожжевым ароматом.

Для сдобной паски, где тесто содержит много яиц, масла и сахара, традиционно лучше «работают» живые дрожжи — они имеют более мощную подъемную силу. В то же время качественные сухие дрожжи также дают отличный результат, если соблюдать технологию приготовления и не спешить с выстаиванием теста.