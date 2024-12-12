Какие духи лучше всего подойдут на зиму: подборка изящных ароматов

Зима – идеальная пора для насыщенных, сладких, восточных и изящных ароматов. Зимний дух должен давать ощущение тепла и уюта. Хорошими компонентами аромата для следующих трех месяцев являются ваниль, шафран, мускатный орех, дерево и корица.

ТСН.ua собрал для вас теплые и выразительные ароматы, которые хорошо подойдут на зиму.

Giorgio Armani Si

Si – это классика, неподвластная времени. В основе парфюма стойкие ноты, запоминающиеся надолго. Он принадлежит к группе ароматов шипровые и фруктовые. Ноты – мускус, пачули, смородина черная, фрезия белая, роза.

Лучшие зимние ароматы для женщин. / Фото: ТСН

Tom Ford Lost Cherry

Девиз Lost Cherry: "Сочные. Привлекательные. Ненасытные". Это – аромат спелой черной вишни, усиленный вишневым ликером. Ноты: бобы тонкая, гвоздика, слива, сандал, роза турецкая, перуанский бальзам, ликер, корица, кедр белый, жасмин-самбак, вишня, ваниль, миндаль.

Лучшие зимние ароматы для женщин. / Фото: ТСН

Nasomatto Black Afgano

Black Afgano – сильный аромат дыма и ладана. Духи относятся к группе древесно-фужерных композиций. Ноты: конопля, зеленые ноты, смолы, древесные ноты, табак, кофе, ладан.

Лучшие зимние ароматы для женщин. / Фото: ТСН

Memo Winter Palace

Winter Palace – яркая и сложная композиция. Этот аромат – эплый, пряный чай со сладкими цукатами апельсина и едва ощутимой бальзамичностью. Ноты: красный чай, апельсин, бальзам тола, ваниль, лимон, мате, бергамот, амбра, грейпфрут, бобы тонкая, бензоин, мускус.

Лучшие зимние ароматы для женщин. / Фото: ТСН

Montale Vanilla Extasy

Vanilla Extasy – аромат, погружающий в волшебные воспоминания о наслаждении и радости. Парфюм относится к группе восточных гурманских. Ноты: абрикос и цветок абрикоса, ваниль, жасмин, бензоин, сандал, смолы и махагони.

Лучшие зимние ароматы для женщин. / Фото: ТСН

Напомним, эксперты рассказали, как правильно наносить духи на тело, чтобы они держались как можно дольше.

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