Какие духи подарить женщине на День святого Валентина: подборка романтических ароматов

Не секрет, что запах женщины очень нравится мужчинам. Некоторые ароматы представители сильного пола долго не смогут забыть, потому что связаны как с барышней, так и с воспоминаниями о ней. Именно духи могут стать хорошим подарком для любимой женщины в День святого Валентина.

ТСН.ua собрал для вас подборку романтических ароматов.

Tilia Marc-Antoine Barrois

Духи от Barrois точно не оставит никого равнодушным. Это аромат липы, который сначала пьянит, а затем окутывает своим шлейфом.

Ноты: липа, жасмин, ветивер, амброксан, древесный аккорд.

Lancome La Vie Est Belle

La Vie Est Belle в переводе с французского означает "жизнь прекрасна". Это в меру сладкий цветочный и фруктовый аромат счастливой и уверенной в себе женщины.

Ноты: ваниль, жасмин, ирис, сандаловое дерево, красная ваниль, ирис красный, белый кедр.

Burberry Snow Blossom

Аромат из Burberry изысканный и цветочный. Относится к элитной парфюмерии.

Ноты: мате, бергамот, мимоза, листья фиалки, замша и мадагаскарская ваниль.

Dior Miss Dior

Современный шипровый аромат Miss Dior в красивой упаковке сочетает в себе цветочные и фруктовые аккорды.

Ноты: ирис, ландыш, пион, абрикос, роза, бобы тонкая, ваниль, мускус, сандал.

Jean Paul Gaultier La Belle

La Belle – это незабываемый аромат, сочетающий в себе неповторимую сладкую ваниль, свежий бергамот и сочную грушу. Духи для чувственной женщины, желающей подчеркнуть свою привлекательность.

Ноты: груша, бергамот; ваниль, ветивер, амбра и мускус.

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