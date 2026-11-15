Какие джинсы будут на пике безумной популярности 2027 года, а о каких моделях стоит забыть навсегда

Какие джинсы будут самыми модными в 2027 году / © www.freepik.com/free-photo

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В 2027 году джинсовая мода станет смелее, но в то же время практичнее. На подиумах уже видны новые победители: свободные прямые джинсы, модели с мягеньким округлым силуэтом, черный необработанный деним и узкие джинсы-сигареты. Дизайнеры также экспериментируют с необычными швами, сочетанием разных оттенков ткани и декоративными деталями. В то же время, чрезмерно облегающие модели, устаревшие фасоны с низкой посадкой и джинсы с множеством мелких потертостей постепенно теряют позиции. Рассказываем, на какие джинсы следует обратить внимание во время обновления гардероба.

Прямые джинсы полной длины

Какие джинсы будут самыми модными в 2027 году / © Фото из открытых источников

Один из главных фаворитов 2027 года — прямые джинсы, свободно спадающие вдоль ноги и доходящие до обуви. В отличие от слишком широких моделей, они не создают лишнего объема, поэтому легко вписываются и в повседневные, и в более элегантные аутфиты.

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Особенно актуальными будут модели из качественного плотного денима, средней посадкой и минимумом декоративных деталей. Их можно носить с жакетом, рубашкой, лаконичным свитером или базовой футболкой. По данным FashionUnited, именно расслабленный прямой силуэт становится одним из самых перспективных направлений после популярности джинсов-бочек.

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Джинсы-бочки с более нежным силуэтом

Какие джинсы будут самыми модными в 2027 году / © Фото из открытых источников

Модели barrel leg, которые узнают по округлой форме брюки, останутся в моде, но изменят пропорции. Если раньше особенно популярны были очень объемные варианты с выразительным изгибом, то в 2027 году более актуальными станут более сдержанные модели.

Их особенность — немного расширенные бедра и постепенное сужение вниз. Такие джинсы придают образу современности, но не выглядят слишком экстравагантно. Лучше всего совмещать их с приталенным верхом, коротким жакетом или свитером, заправленным спереди.

Темно-синие джинсы из необработанного денима

Какие джинсы будут самыми модными в 2027 году / © Фото из открытых источников

Еще один важный тренд — raw denim, то есть плотная джинсовая ткань без интенсивного отбеливания и декоративных потертостей. В 2027 году особенно популярными будут насыщенные темно-синие оттенки, которые имеют сдержанный и дорогой вид.

Такие джинсы напоминают классические брюки благодаря четкому силуэту и почти однородному цвету. Они подходят к белым рубашкам, кашемировым свитерам, тренчам и структурированным жакетам. Издание START by WGSN также отмечает необработанный деним среди ключевых направлений весенне-летнего сезона 2027 года.

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Джинсы-сигареты — возврат узкого кроя

Какие джинсы будут самыми модными в 2027 году / © Фото из открытых источников

После нескольких сезонов популярности широких штанин в моду возвращаются более компактные силуэты. Однако речь идет не о слишком облегающих скинни, а о джинсах-сигаретах — прямых, относительно узких моделях, повторяющих линию ноги, но не облегающих ее как леггинсы.

Их преимущество — универсальность. Такие джинсы хорошо смотрятся с балетками, лоферами, сапогами и обувью на невысоком каблуке. Для современного образа следует выбирать модели без лишнего декора и совмещать их со свободной рубашкой или объемным жакетом.

Джинсы с необычными швами и комбинированными деталями

Какие джинсы будут самыми модными в 2027 году / © Фото из открытых источников

2027 дизайнеры предлагают по-новому взглянуть даже на обычные джинсы. На подиумах появляются модели с асимметричными застежками, необычным расположением карманов, контрастными вставками и швами, изменяющими привычную форму брюк.

Особенно интересны джинсы, в которых сочетаются два оттенка денима. Они становятся самостоятельным акцентом образа, поэтому лучше сочетаются с однотонным верхом без лишних украшений.

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О каких джинсах стоит забыть в 2027 году

Слишком облегающие. Модели, плотно облегающие ноги от бедер до лодыжек и напоминающие леггинсы, уже не являются безусловным фаворитом. Вместо них лучше выбирать джинсы-сигареты или узкие прямые модели. Джинсы с излишними потертостями. Отбеленные участки, многочисленные искусственные дыры и неравномерный цвет могут делать образ визуально устаревшим. Если нравится такой стиль, лучше выбрать одну-две аккуратные потертости, а не полностью поврежденную ткань. Модели со слишком низкой посадкой и излишним декором. Джинсы, которые держатся почти на бедрах и имеют множество декоративных ремешков, надписей и больших карманов, уступают более лаконичным вариантам. Можно выбрать среднюю посадку или современную модель с низкой талией, но без перегрузки деталями. Чрезмерно широкие джинсы, собираемые складками на полу. Свободный крой не исчезает, но слишком длинные штанины, которые волочатся по земле, уже не выглядят практически. Лучше подобрать длину, которая аккуратно ложится на обувь.

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