Какие джинсы на пике популярности осенью 2024: модели, которые никогда не выйдут из моды

Джинсы – это идеальный вариант одежды для любого образа и времени года. Они практичны и универсальны, их можно одеть под все. К тому же, в такой одежде красиво, удобно и легко. Джинсы уместны на работу, прогулку или вечеринку, также на деловую встречу и в путешествие. Потому их так любят все модницы мира. Рассказываем, какие варианты джинсовых штанов будут на пике популярности осенью 2024 года.

Широкие джинсы с высокой посадкой

Какие модные джинсы осенью 2024

Эти штаны находятся на вершине модного олимпа уже несколько лет и не собираются сходить оттуда. Есть несколько моделей этих джинсов – кюлоты, палаццо, свободные широкие брюки в мужском стиле. Такая модель хорошо сидит на фигуре, корректирует талию и удлиняет ноги. С помощью широких джинсов можно скрыть лишние килограммы, в случае необходимости.

Бегги-джинсы

Какие модные джинсы осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Это еще одни широкие джинсы, имеющие среднюю или низкую посадку и мешковатые с виду. Их неформальный стиль делает общий аутфит небрежным и несколько дерзким. Это идеальный вариант для прогулок на каждый день. Их можно носить с водолазками, укороченными топами и свитшотами.

Прямые джинсы

Какие модные джинсы осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Такая модель брюк подходит абсолютно всем женщинам, несмотря на возраст и тип фигуры. Прямые джинсы – это идеальный базовый вариант для повседневного или делового образа. А если одеть с такой моделью блейзер, можно смело отправляться на вечеринку или романтическую встречу. Актуальными в этом сезоне будут прямые джинсы без декора в классическом синем цвете.

Джинсы-клеш

Какие модные джинсы осенью 2024 / Фото: Freepik

Сегодня эта модель также на пике популярности, это несомненный хит, вернувшийся на вершину модного олимпа в 2023 году, и будет оставаться там еще не один сезон. Поэтому на эти джинсы можно рассчитывать еще пять лет и не бояться, что они выйдут из моды. Джинсы-клеш – это любимая модель всех французских модниц, потому что с ними можно создавать элегантные образы на все случаи жизни. Такие брюки лучше носить с обувью на каблуке, акцентируя образ коричневым кожаным ремешком.

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