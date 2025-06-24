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Какие экзотические фрукты можно вырастить в своем саду: они хорошо приживутся и будут обильно родить
Сад с киви, хурмой, гранатами и инжиром — больше не фантазия, а вполне доступная реальность для каждого украинского хозяина.
Селекционеры уже давно вывели кучу сортов экзотических фруктовых деревьев, которые хорошо растут в украинских климатических условиях. Эти культуры не только приживаются в украинском грунте, но и дают щедрый урожай. Рассказываем, какие экзотические фрукты можно выращивать в своем саду. Об этом пишет ресурс pmg.ua.
Киви
Киви отлично приспосабливается к умеренному климату. Растение напоминает виноградную лозу, поэтому нуждается в опоре.
Как советы по выращиванию киви.
Необходимо выбрать место в полутени, почва должна быть рыхлой.
Обязательно нужно сажать женские и мужские саженцы.
Установите у саженцев крепкую опору, как на виноград.
Культуру следует регулярно поливать, а на зиму закрывать агроволокном.
Киви начнет плодоносить уже на четвёртый год.
Инжир
Инжир будет хорошо расти в южных регионах. Его лучше выращивать в контейнерах, чтобы на зиму можно было занести в теплое помещение.
Советы по выращиванию.
Сажать инжир надо весной в хорошо дренированную почву.
Выберите защищенное от ветра место с большим количеством солнца.
В жаркую погоду культура нуждается в обильном поливе.
Если выращиваете инжир в открытом грунте, хорошо покрывайте его на зиму.
Первый урожай можно будет собрать уже на второй год.
Хурма
Чтобы вырастить хурму в своем саду, нужно выбирать сорта, которые не боятся морозов.
Как правильно посадить хурму.
Выбирайте морозостойкие сорта.
Место для посадки культуры должно быть солнечным и безветренным.
Для дерева нужно выкопать достаточно широкую и глубокую яму, лучше сажать хурму весной.
Обеспечьте регулярный, но умеренный полив.
Обязательно укрывайте растение на зиму, оно не любит морозов.
Подкармливайте дважды в год — весной и осенью.
Гранат
Гранат достаточно теплолюбив, потому сможет прижиться только в южном регионе Украины.
Как вырастить гранат.
Лучше всего покупать сорт «Крымский полосатый», он хорошо переносит мороз.
Берите саженцы в контейнерах, они лучше приживаются.
Сажать гранат надо весной, когда земля хорошо прогреется.
Выберите освещенное место, защищенное от ветра.
Плоды появляются уже на третий год.