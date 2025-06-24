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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
60
Время на прочтение
2 мин

Какие экзотические фрукты можно вырастить в своем саду: они хорошо приживутся и будут обильно родить

Сад с киви, хурмой, гранатами и инжиром — больше не фантазия, а вполне доступная реальность для каждого украинского хозяина.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как вырастить киви, хурму, гранаты и инжир

Как вырастить киви, хурму, гранаты и инжир / © www.freepik.com/free-photo

Селекционеры уже давно вывели кучу сортов экзотических фруктовых деревьев, которые хорошо растут в украинских климатических условиях. Эти культуры не только приживаются в украинском грунте, но и дают щедрый урожай. Рассказываем, какие экзотические фрукты можно выращивать в своем саду. Об этом пишет ресурс pmg.ua.

Киви

Киви отлично приспосабливается к умеренному климату. Растение напоминает виноградную лозу, поэтому нуждается в опоре.

Как советы по выращиванию киви.

  • Необходимо выбрать место в полутени, почва должна быть рыхлой.

  • Обязательно нужно сажать женские и мужские саженцы.

  • Установите у саженцев крепкую опору, как на виноград.

  • Культуру следует регулярно поливать, а на зиму закрывать агроволокном.

  • Киви начнет плодоносить уже на четвёртый год.

Инжир

Инжир будет хорошо расти в южных регионах. Его лучше выращивать в контейнерах, чтобы на зиму можно было занести в теплое помещение.

Советы по выращиванию.

  • Сажать инжир надо весной в хорошо дренированную почву.

  • Выберите защищенное от ветра место с большим количеством солнца.

  • В жаркую погоду культура нуждается в обильном поливе.

  • Если выращиваете инжир в открытом грунте, хорошо покрывайте его на зиму.

  • Первый урожай можно будет собрать уже на второй год.

Хурма

Чтобы вырастить хурму в своем саду, нужно выбирать сорта, которые не боятся морозов.

Как правильно посадить хурму.

  • Выбирайте морозостойкие сорта.

  • Место для посадки культуры должно быть солнечным и безветренным.

  • Для дерева нужно выкопать достаточно широкую и глубокую яму, лучше сажать хурму весной.

  • Обеспечьте регулярный, но умеренный полив.

  • Обязательно укрывайте растение на зиму, оно не любит морозов.

  • Подкармливайте дважды в год — весной и осенью.

Гранат

Гранат достаточно теплолюбив, потому сможет прижиться только в южном регионе Украины.

Как вырастить гранат.

  • Лучше всего покупать сорт «Крымский полосатый», он хорошо переносит мороз.

  • Берите саженцы в контейнерах, они лучше приживаются.

  • Сажать гранат надо весной, когда земля хорошо прогреется.

  • Выберите освещенное место, защищенное от ветра.

  • Плоды появляются уже на третий год.

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Дата публикации
Количество просмотров
60
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