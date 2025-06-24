Какие экзотические фрукты можно вырастить в своем саду: они хорошо приживутся и будут обильно родить

Как вырастить киви, хурму, гранаты и инжир / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Селекционеры уже давно вывели кучу сортов экзотических фруктовых деревьев, которые хорошо растут в украинских климатических условиях. Эти культуры не только приживаются в украинском грунте, но и дают щедрый урожай. Рассказываем, какие экзотические фрукты можно выращивать в своем саду. Об этом пишет ресурс pmg.ua.

Киви

Киви отлично приспосабливается к умеренному климату. Растение напоминает виноградную лозу, поэтому нуждается в опоре.

Как советы по выращиванию киви.

Реклама

Необходимо выбрать место в полутени, почва должна быть рыхлой.

Обязательно нужно сажать женские и мужские саженцы.

Установите у саженцев крепкую опору, как на виноград.

Культуру следует регулярно поливать, а на зиму закрывать агроволокном.

Киви начнет плодоносить уже на четвёртый год.

Инжир

Инжир будет хорошо расти в южных регионах. Его лучше выращивать в контейнерах, чтобы на зиму можно было занести в теплое помещение.

Советы по выращиванию.

Сажать инжир надо весной в хорошо дренированную почву.

Выберите защищенное от ветра место с большим количеством солнца.

В жаркую погоду культура нуждается в обильном поливе.

Если выращиваете инжир в открытом грунте, хорошо покрывайте его на зиму.

Первый урожай можно будет собрать уже на второй год.

Хурма

Чтобы вырастить хурму в своем саду, нужно выбирать сорта, которые не боятся морозов.

Как правильно посадить хурму.

Реклама

Выбирайте морозостойкие сорта.

Место для посадки культуры должно быть солнечным и безветренным.

Для дерева нужно выкопать достаточно широкую и глубокую яму, лучше сажать хурму весной.

Обеспечьте регулярный, но умеренный полив.

Обязательно укрывайте растение на зиму, оно не любит морозов.

Подкармливайте дважды в год — весной и осенью.

Гранат

Гранат достаточно теплолюбив, потому сможет прижиться только в южном регионе Украины.

Как вырастить гранат.

Лучше всего покупать сорт «Крымский полосатый», он хорошо переносит мороз.

Берите саженцы в контейнерах, они лучше приживаются.

Сажать гранат надо весной, когда земля хорошо прогреется.

Выберите освещенное место, защищенное от ветра.

Плоды появляются уже на третий год.