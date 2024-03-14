Какие фамилии давали людям по внешнему виду: найдите свою

Происхождение украинских фамилий разное. Многие фамилии возникли в зависимости от места, где проживал человек, ряд фамилий происходит от социального положения, профессии его носителя. Бесспорно при знакомстве люди обращали внимание на внешний вид, многие фамилии возникли по некоему внешнему признаку или черте человека. Подробнее о фамилиях, возникших по внешнему виду, рассказал украинский языковед Юлиан Редько.

Фамилии, которые давали красавцам и нечепурам

Гожий, Прынадный, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик – такие фамилии давали людям, которые производили хорошее впечатление, которые нравились.

Настоящих красавцев получали прозвище Мальованый, Красота. Однако так могли называть подсмеиваясь, с иронией.

Как утверждает языковед, вероятно, фамилии Дженджера, Джинджиристый, Чепурный, Модный и Галянт получали украинцы, которые заботились о себе, например, любившие хорошо одеваться или ухаживать за лицом.

О том, что человек не нравился окружающим, свидетельствуют такие фамилии как Брыдун, Лыховид, Пашкуда, Грязь, Залепаный, Нечистяк. Последние три фамилии, скорее всего, получали неряшливые люди.

Фамилии, образованные по особенностям внешности

Есть категория фамилий, образованных по определенным индивидуальным чертам внешности — например, кто-то имел веснушки, шрамы от ожогов, следы от оспы, большую бороду и т.д.

Дзюба, Дзюбий, Рябый, Рябчук — предки носителей таких фамилий, скорее всего имели веснушки или перенесли инфекцию, которая оставила следы на лице.

— предки носителей таких фамилий, скорее всего имели веснушки или перенесли инфекцию, которая оставила следы на лице. Бородай, Бородайко, Бородач, Бородий, Майборода носили бороды.

носили бороды. Безбородые украинцы получили фамилии Голобородько и Безбородько.

Предки украинцев с фамилиями Безус, Ус, Усатый, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Беловус, Черноус, Мокроус, Замниус носили усы.

носили усы. Из-за больших брови, которые бросались в глаза, людей называли Чорнобров, Чорнобрывый, Чорнобрывець, Билобровка.

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