Какие фамилии давали сварливым, умным и плаксивым: подборка, связанная с особенностями характера

Продолжаем знакомить с происхождением украинских фамилий. Мы уже писали, как называли людей, которые любили много есть. Многие фамилии возникли ввиду особенностей характера украинцев, можете ознакомиться, какие фамилии давали в Украине добрым, ласковым людям, а какие - слишком самоувереннм и самовлюбленным.

Юлиан Редько продолжает нас знакомить с подборками фамилий, связанных с особенностями характера и поведения

Задра, Задирайко, Бешкета, Заведия, Забияка, Грубиян — называли людей, которые не умели находить общий язык с соседями.

с соседями. Благый, Тихий, Тихонький, Тихойко, Ласкавый, Деликатный, Субтельный, Коханый, Любый, Мирный, Мирош, Святый, Солодкый, Добрун, Добрий, Тыхун, Оксамытный, Шовковый — такие фамилии давали людям, которые имели спокойный характер и никогда не с кем не ссорились.

и никогда не с кем не ссорились. Мудрык, Мудрый, Мудрак, Мудрець, Змыслый, Мудреевский, Мудрецькый, Розумнюк, Голова, Головач, Письменный, Семырозум – фамилии, которые давали умным людям.

Фамилии Рюма, Плаксывый, Плаксий, Плакош, Рева, Ревий, Стогний, Мамий, Журило, Журыбида получали плаксы.

Такие фамилии как Самохвал, Скоробреха, Крыкун, Крыкливець, Крыклий, Верескун, Верещака, Горлатый, Горлай, Репетыло, Репетун, Шумило, Бучный, Пишный, Пышняк, Кичатый, Кичун, Дмышко, Хваста, Крутий, Крутько, Крутыголова, Морочило, Дармоид, Недбайло считались отрицательными, они указывали на плохие черты характера.

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