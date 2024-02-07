Какие фамилии в древности давали слишком самоуверенным и влюбленным украинцам.

Происхождение фамилий: очень уверенным и влюбленным украинцам давали такие фамилии

Мы уже рассказывали, какие фамилии давали украинца по разным личным качествам, как то умникам, соблазнителям, добрым украинцам.

Рассказываем, какие фамилии давали самовлюбленным людям, очень уверенным в себе.

Среди таких фамилий:

Божко. Так в народе могли называть самоуверенного и влюбленного человека. Согласно данным сайта " Рідні", сейчас более 9 тысяч украинцев имеют эту фамилию.

Так в народе могли называть самоуверенного и влюбленного человека. Согласно данным сайта " Рідні", сейчас более 9 тысяч украинцев имеют эту фамилию. Гергель , производные Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергелюк — эта фамилия появилась от устаревшего "гергеля", которое означало когда-то "гусь". Так могли называть хвастливого и наглого человека, напоминавшего поведением гуся. На сегодняшний день эти фамилии носят лишь несколько тысяч человек.

, производные Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергелюк — эта фамилия появилась от устаревшего "гергеля", которое означало когда-то "гусь". Так могли называть хвастливого и наглого человека, напоминавшего поведением гуся. На сегодняшний день эти фамилии носят лишь несколько тысяч человек. Дундук. Когда-то так называли индюков, и эта фамилия тоже могла достаться тщеславному человеку. Сегодня насчитывается только 433 человека с такой фамилией.

Когда-то так называли индюков, и эта фамилия тоже могла достаться тщеславному человеку. Сегодня насчитывается только 433 человека с такой фамилией. Индык и Индыченко. Фамилия говорит сама за себя, скорее всего, давали ее давали людям, которые поведением напоминали индюка. Сейчас в Украине эти фамилии носят всего несколько сотен человек.

и Фамилия говорит сама за себя, скорее всего, давали ее давали людям, которые поведением напоминали индюка. Сейчас в Украине эти фамилии носят всего несколько сотен человек. Кокошь. Производные Кокоша, Кокошко. Фамилии появились от слова "кокошь", что в древности означало петух. Они могли принадлежать людям надутым, тщеславным. На сегодняшний день такие фамилии имеют несколько тысяч человек.

Производные Фамилии появились от слова "кокошь", что в древности означало петух. Они могли принадлежать людям надутым, тщеславным. На сегодняшний день такие фамилии имеют несколько тысяч человек. Коровай. Фамилия возникла от названия свадебного хлеба. Так могли называть человека с сильным чувством собственного достоинства. Эту фамилию носят около 800 человек в Украине.

Фамилия возникла от названия свадебного хлеба. Так могли называть человека с сильным чувством собственного достоинства. Эту фамилию носят около 800 человек в Украине. Нетреба, Нетребко, Нетребовский. Таким образом, могли называть независимых, самоуверенных украинцев, которые говорили, что им ничего ни от кого "не надо". У нескольких тысяч украинцев такие фамилии.

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