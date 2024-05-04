Какие фамилии в древности давали украинцам, которые умели гадать или имели сверхъестественную силу

Украинские фамилии являются едва ли не старейшими в Европе. В 17 веке многие из украинцев уже имели фамилии. Для сравнения французские простонародья получили фамилии только в начале 19 века.

Фамилии украинцев – это большая тема для исследования и изучения. Кроме давности украинские фамилии еще имеет разветвленную морфологию формирования. Можно долго перечислять суффиксы, которые формируют украинскую фамилию, очень широкий круг украинских фамилий сформирован по профессиональному признаку, многое происходит от названий населенных пунктов.

Некоторые фамилии сформировались исходя из определенных черт человека, его характеристик и способностей.

Если человек мог предвидеть какие-то события, он получал фамилию:

Бачинський,

Віщун,

Віщий,

Віщанський,

Віщак,

Віщенко,

Пророк,

Пророчук.

Если человека связывали с мистическими событиями, происхождение которых трудно было объяснить или которые имели негативное последствие, ему могли дать одну из таких фамилий:

Відьма,

Відьмук,

Шаман,

Шаманенко,

Місюра,

Місяць,

Міськів.

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