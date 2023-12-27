Какие фамилии в Украине похожи на мат и звучат как ругательство, почему они появились

Известно, что фамилии в Украине появились относительно недавно, раньше человек имел только имя. Основная часть населения Украины получила фамилии после того, как в 17 веке киевский митрополит Петр Могила поручил приходским священникам вести метрики родившихся, женатых, умерших. Тогда возникла массовая потребность в фамилиях и сами фамилии.

Фамилии образовывались по-разному — есть большая группа фамилий, указывающих на место жительства и национальность его владельца, как Москаленко, Бойко, Волынец, Загребельный. Фамилии давали и по той должности, которую человек занимал, или по делу, которым занималася.

По роду деятельности получали не только обычные фамилии такие как как Столяр, Бондарь и т.д.. Некоторые фамилии, касающиеся рода деятельности, носят шутливый характер. Плотника, например, называли Дубогрызенко, мельника — Мукосиенко, сапожника — Тягнишкирою.

Есть в Украине носители фамилий, которые звучат как ругательство. Они произошли от прозвищ, которые звучат как мат. Об этом рассказал генеалогический ресурс "Родни".

В частности, речь идет о таких фамилиях:

Бесовский,

Жарковоз,

Дуракова,

Стервоедова,

Срайчук,

Йолопенко,

Хуэсу,

Дурунда,

Пиструил,

Бздюлева,

Стервоедова.

Заметим, что эти фамилии достаточно редки и обычно локальны.

Так, например, согласно ресурсу «Рідні» фамилия Шмаровоз в Украине носят 363 человека в Украине. По распространению занимает 13 605 место. Чаще встречается на Северщине (Черниговская область). А фамилия Бисовский насчитывает всего 30 носителей. По распространению занимает 110324 место и чаще всего встречается на Галичине.

Для чего в древности давали оскорбительные фамилии

Украинская этнолог и религиовед Галина Лозко рассказывает, почему украинцы могли когда-то получить оскорбительные фамилии.

Во-первых, в древности верили, что некрасивые фамилии могут исполнять роль оберега, защищать от ударов судьбы и отпугивать неприятности.

Вторая причина состоит в том, что в древности детям могли давать отрицательное имя или прозвище. При достижении человеком совершеннолетия его меняли на взрослое, новое, что отвечало тому, как он себя проявил и вел. Но если человек ни в чем себя не проявил, его детское оскорбительное прозвище могло остаться с ним на всю жизнь.

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