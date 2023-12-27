Какие фамилии в Украине похожи на мат и звучат как ругательство, почему они появились

Украинские фамилии, похожие на мат
Известно, что фамилии в Украине появились относительно недавно, раньше человек имел только имя. Основная часть населения Украины получила фамилии после того, как в 17 веке киевский митрополит Петр Могила поручил приходским священникам вести метрики родившихся, женатых, умерших. Тогда возникла массовая потребность в фамилиях и сами фамилии.
Фамилии образовывались по-разному — есть большая группа фамилий, указывающих на место жительства и национальность его владельца, как Москаленко, Бойко, Волынец, Загребельный. Фамилии давали и по той должности, которую человек занимал, или по делу, которым занималася.
По роду деятельности получали не только обычные фамилии такие как как Столяр, Бондарь и т.д.. Некоторые фамилии, касающиеся рода деятельности, носят шутливый характер. Плотника, например, называли Дубогрызенко, мельника — Мукосиенко, сапожника — Тягнишкирою.
Есть в Украине носители фамилий, которые звучат как ругательство. Они произошли от прозвищ, которые звучат как мат. Об этом рассказал генеалогический ресурс "Родни".
В частности, речь идет о таких фамилиях:
- Бесовский,
- Жарковоз,
- Дуракова,
- Стервоедова,
- Срайчук,
- Йолопенко,
- Хуэсу,
- Дурунда,
- Пиструил,
- Бздюлева,
- Стервоедова.
Заметим, что эти фамилии достаточно редки и обычно локальны.
Так, например, согласно ресурсу «Рідні» фамилия Шмаровоз в Украине носят 363 человека в Украине. По распространению занимает 13 605 место. Чаще встречается на Северщине (Черниговская область). А фамилия Бисовский насчитывает всего 30 носителей. По распространению занимает 110324 место и чаще всего встречается на Галичине.
Для чего в древности давали оскорбительные фамилии
Украинская этнолог и религиовед Галина Лозко рассказывает, почему украинцы могли когда-то получить оскорбительные фамилии.
Во-первых, в древности верили, что некрасивые фамилии могут исполнять роль оберега, защищать от ударов судьбы и отпугивать неприятности.
Вторая причина состоит в том, что в древности детям могли давать отрицательное имя или прозвище. При достижении человеком совершеннолетия его меняли на взрослое, новое, что отвечало тому, как он себя проявил и вел. Но если человек ни в чем себя не проявил, его детское оскорбительное прозвище могло остаться с ним на всю жизнь.
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