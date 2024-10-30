Какие фильмы посмотреть на Хэллоуин 2024 года: топ-10 лент в канун Дня всех святых

В Украине, как и во многих других странах мира, в канун Дня всех святых, празднуют особый праздник — Геловин. Мы собрали для вас подборку из горроров и триллеров, которые можно просмотреть в этот вечер, чтобы создать соответствующее настроение.

На сайте "pro-kino.site" рассказали о некоторых фильмах, которые точно стоит посмотреть, если вы хотите провести интересный вечер Хеллоуина со своими друзьями или второй половинкой.

Солнцестояние (2019 год)

Бесподобная Флоренс Пью в горроре о группе друзей, отправляющихся в Швецию на традиционный для этой страны фестиваль, который проходит всего раз в 90 лет. Героиня Флоренс – Дани – пытается справиться с личными травмами. Сначала фестиваль затягивает своими обрядами и увлекательными действами, однако, совсем скоро становится понятно, что друзья оказались вовлеченными в мистические ритуалы местного культа, скрывающие ужасающие секреты.

Улыбайся (2022 год)

Совершенно новая лента, рассказывающая историю врача-психиатрины, которая становится свидетелем ужасного события во время сеанса с пациенткой. После этого женщина начинает переживать параноидальные моменты: ее преследует неизвестная сила, насылающая страшные видения. Главная героиня должна разгадать загадку, стоящую за этим явлением, чтобы спасти свое здоровье и даже жизнь.

Дом, который построил Джек (2018 год)

Увлекательный триллер от режиссера Ларса фон Триера с Умой Турман и Мэттом Диллоном в ролях. Эта история рассказывает о серийном убийце, который размышляет о своих поступках. В течение всего фильма зритель видит ключевые моменты из жизни, которые и сформировали личность убийцы по имени Джек. Создавая свое "идеальное" произведение Джек еще больше углубляется в безумие.

Я вижу, я вижу (2015 год)

Немецкий триллер, сюжет которого крутится вокруг двух братьев, живущих вместе с матерью в отдаленной сельской местности. Мать проводит долгое время в больнице, а когда возвращается, понимает, что что-то не так. У братьев появляются видения со страшными таинственными образами, что приводит к напряжению в семье.

Бесконечный бассейн (2023 год)

Режиссер Брэндон Кроненберг создал фильм о писателе Джеймсе, который вместе со своей женой отправляется в роскошный курорт на отдых. Там они знакомятся с таинственной парой, впоследствии приводящей их на встречи, где проводятся опасные и темные ритуалы. Когда Джеймс попадает в ситуацию, заставляющую его увидеть последствия своих поступков, то перед ним раскрывается новая реальность, где уже нет места смыслу или нравственности.

Наследственность (2018 год)

Семья Грэхем переживает трагическую смерть матери. Это потрясение заставляет всех членов семьи открыть свои темные тайны, связанные с родословной. На протяжении всего фильма герои сталкиваются со сверхъестественными явлениями и ужасающими событиями, оказывающими влияние мистических сил и наследственных травм.

1408 (2008 год)

Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон в экранизации легендарного романа Стивена Кинга. Фильм рассказывает историю писателя Майка Энслина, исследующего паранормальные явления. Он останавливается в гостинице в комнате 1408 года, в которой произошло немало ужасных и странных событий. Хотя персонал предупреждает Майка, однако он все же решает провести там ночь, полную настоящих ужасов. Он сталкивается со сверхъестественными явлениями, переживая все свои страхи и вспоминая воспоминания из жизни.

А если вам нравится легендарные старые фильмы, попробуйте посмотреть (или еще раз просмотреть, если вы уже их видели) такие ленты.

Сонная лощина (1999 год)

Готический фильм, несущий в себе элементы детектива и мистики. В главных ролях неповторимы Джонни Депп и Кристина Риччи. Во время войны американских колонистов за независимость немецкий кавалерист проявляет себя как безжалостный воин. Он отрубает головы всем без разбора. Его схватывают в поселке под названием Сонная Лощина, где обезглавливают. Проходит 20 лет и спокойствие местных жителей нарушено, ведь происходят странные убийства, где жертвам отрубают головы. Констебль Икабод Крейн, привыкший к логике и не верящий в Бога, начинает расследование. Рассказы о всадниках без головы он воспринимает скептически, но все меняется в один момент.

Куб (1997 год)

Группа незнакомцев в один момент оказывается в секретной лаборатории, которая выглядит как куб с многочисленными комнатами. В каждом помещении героев ждут смертности ловушки. Чтобы найти выход, всем нужно работать вместе. При этом каждый раскрывает свои тайны и ужасы.

Ворон (1994 год)

Американский готический супергеройский фильм, являющийся киноадаптацией одноименного комикса. Это тоже последняя работа легендарного актера Брэндона Ли. По преданию, мудрый ворон прилетает, чтобы унести души покойников в страну вечного покоя. Но если душа обременена печалью, то не может найти покоя. Тогда она возвращается на землю, чтобы восстановить справедливость.