Какие фразы ни в коем случае нельзя говорить своему ребенку, иначе он начнет врать

Психологи подчеркивают, что именно эти слова воспитывают у ребенка склонность к обману.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, какие фразы нельзя говорить ребенку, чтобы он не начал врать.
- "Ты уже взрослая, а плачешь как маленькая!", "Немедленно прекрати кричать!", "Почему ты не можешь вести себя нормально?". Когда родители пытаются успокоить своих детей этими словами, так они учат их обманывать, и вот почему. Малыш будет пытаться скрыть свои поступки, чтобы не вызвать у родителей бурной негативной реакции. Психологи рекомендуют не кричать на ребенка, если тот, например, разбил стакан и скрыл это. Вместо осуждения надо использовать метод общения через «я-сообщение», например: "Досадно, что стакан разбился, но такое иногда случается, поэтому в следующий раз не бойся сказать мне об этом". Так вы покажете, что на стороне своего ребенка, который бы не случился. И он не будет бояться откровенно говорить с вами и ничего не будет скрывать.
- "Если ты не доешь кашу, позову бабая!". Это очень опасные слова. У маленьких детей нет критического мышления и они полностью доверяют своим родителям. Таким образом, у малыша будет развиваться фобия и страх, поэтому он начнет врать, чтобы избежать опасности. Вместо этого старайтесь общаться с ребенком конструктивно, например: "Если ты поешь, у тебя будут силы играть целый день".
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Эти фразы ранят детей сильнее, чем думают родители: их никогда нельзя говорить своим малышам