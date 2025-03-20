Какие фразы нужно говорить своему ребенку каждый день: именно эти слова формируют самооценку малыша

Родители могут не задумываться над тем, что каждое слово оставляет след на всю жизнь в душе малыша и формирует его характер и самооценку.
Психологи назвали фразы, которые должны говорить родители, чтобы помочь ребенку вырасти счастливым, спокойным и уверенным в себе человеком.
Какие фразы ребенок должен слышать от родителей каждый день: советы психологов
- "Я тебя люблю". Такие слова дают ребенку уверенность в том, что его любят и он дорог для своих родителей. Психологи убеждают, что эта фраза является фундаментальной для формирования стабильной самооценки и ментального здоровья ребенка.
- "Я понимаю тебя". Эти слова будут помогать малышу решать сложные задачи – от потерянной вещи до личных отношений с противоположным полом. Ребенок будет знать, что его понимают и принимают, несмотря ни на что, что он будет услышан в любом случае.
- "У тебя все получится/Я в тебя верю". Родители должны поощрять своих детей такими словами. Ведь малейшая задача может казаться малышу очень сложной, потому что он еще не знает, на что способен. Если каждый день говорить ребенку эти фразы, он научится достаточно легко преодолевать все трудности и вырастет уверенным в себе человеком.
- "Как прошел твой день". Такими словами следует заканчивать день, чтобы обсудить важные события, которые произошли у ребенка. Малыш привыкнет обсуждать с родителями то, что с ним происходит в течение дня — это будет формировать его доверие к взрослым. Таким образом, в подростковом возрасте не возникнет никаких сложностей в общении с ребенком. Ведь его привычка разговаривать с родителями поможет наладить продуктивную коммуникацию и избежать многих возникающих в этом возрасте недоразумений.
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