Какие фразы привлекут мужчин надолго: что они хотят слышать от женщины

Чтобы построить хорошие отношения с партнером, важно много общаться и говорить правильные слова. Говорят, что "женщина любит ушами", но это самое относится и к мужчинам.

Если мужчина часто слышит от своей партнерши вдохновляющие и ободряющие фразы, он будет беречь отношения с такой женщиной, потому что будет чувствовать себя счастливым.

Психологи советуют девушкам и женщинам, которые хотят, чтобы их отношения с мужчинами были длительными и гармоничными, чаще говорить такие фразы.

Какие фразы хотят слышать мужчины

Спасибо

Прежде всего, не забывайте благодарить своего партнера. И не только за какой-нибудь подарок или исполненную просьбу, говорите «спасибо» даже за то, что вы считаете «мелочью».

Я в тебя верю, я горжусь тобой

Мужчине важно быть уверенным в себе, не менее важно, чтобы находившаяся рядом женщина верила в него и напоминала об этом. Любому мужчине приятно, если спутница гордится его успехами.

Ты был прав, извини

Залог любых отношений – это признание своих ошибок и правоты партнера. И не забывайте извиняться за ошибки.

Хорошо как скажешь

Мужчины любят, когда женщина прислушивается к их мнению. Это не значит, что нужно соглашаться абсолютно во всем. Но показывать, что вы цените его мнение или решение, необходимо.

Мне нравится, как ты это сделал

Говорите эту фразу по разным поводам. Он почувствует, что вы цените его действия и цените то, что он делает. А еще, что вы поддерживаете его поступки или действия.

Мне так хорошо с тобой

Это очень мощная фраза, которая важна на любом этапе сношений. Она окрыляет мужчину, убеждает его, что женщина его любит и ценит. Как говорят психологи, этой фразой можно даже влюбить мужчину, если ее сказать в нужный момент.

Что нельзя говорить мужчинам

Не говорите ему, что сделаете все сами, не лишайте его ответственности за вас и семью.

Не допрашивайте его о каждом шаге и действии, доверяйте мужчине не только на словах, но и на деле.

Не говорите партнеру, что он делает, что-то не правильно. Не критикуйте его навыки, лучше обсудите, что вам нравится, а что нет.

Не вините партнера, попробуйте объяснять свои чувства и ожидания конструктивно.

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