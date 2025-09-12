ТСН в социальных сетях

Какие фруктовые деревья лучше сажать осенью: советы для садоводов

Сентябрь и октябрь создают идеальные условия для укоренения деревьев. Узнайте, как правильно подготовить сад, чтобы деревья успешно прижились.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
сад

сад / © www.freepik.com/free-photo

Многие садоводы считают осень самым удачным периодом для высадки фруктовых деревьев. В сентябре и октябре солнце уже не такое активное, а прохладная температура помогает растениям усваивать свет без стресса от жары. Именно поэтому деревья имеют больше шансов хорошо укорениться и подготовиться к зиме.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

  • Яблоня остается одним из самых популярных вариантов для осенней посадки. Она известна своей зимостойкостью и многообразием сортов, которые происходят от диких яблонь из Центральной Азии.

  • Вишня тоже хорошо подходит для этого периода. Некоторые ее сорта уже весной дают первые урожаи. Для правильного развития важно обеспечить молодым деревьям достаточный полив, особенно в первые месяцы после посадки.

  • Груша получает преимущество от осенней высадки, поскольку избегает летнего перегрева. В то же время она более уязвима к болезням и вредителям, в частности тле и грибковым инфекциям. Регулярная уборка опавших листьев помогает снизить риски.

  • Персик менее вынослив в холодное время года, чем яблоня или груша, но при посадке в начале осени он успевает сформировать корневую систему до морозов, что повышает его шансы на сохранность.

  • Хурма реже встречается в украинских садах, однако также пригодна для осенней посадки. Это дерево дает круглые плоды в конце лета и осенью, а его листья появляются только в середине весны.

Специалисты советуют выбирать для высадки деревья в состоянии покоя с открытыми корнями. Это повышает их приживаемость по сравнению с растениями в контейнерах. Чтобы корневая система легче пережила заморозки, почву вокруг дерева рекомендуют прикрывать слоем мульчи толщиной около 7,5 см.

Напомним, ранее мы сообщали, чтобы картофель не испортился и сохранил свой вкус до весны, в сентябре стоит особенно внимательно отнестись к уходу за урожаем после уборки.

