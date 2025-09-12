Какие фруктовые деревья лучше сажать осенью: советы для садоводов

сад / © www.freepik.com/free-photo

Многие садоводы считают осень самым удачным периодом для высадки фруктовых деревьев. В сентябре и октябре солнце уже не такое активное, а прохладная температура помогает растениям усваивать свет без стресса от жары. Именно поэтому деревья имеют больше шансов хорошо укорениться и подготовиться к зиме.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

Яблоня остается одним из самых популярных вариантов для осенней посадки. Она известна своей зимостойкостью и многообразием сортов, которые происходят от диких яблонь из Центральной Азии.

Вишня тоже хорошо подходит для этого периода. Некоторые ее сорта уже весной дают первые урожаи. Для правильного развития важно обеспечить молодым деревьям достаточный полив, особенно в первые месяцы после посадки.

Груша получает преимущество от осенней высадки, поскольку избегает летнего перегрева. В то же время она более уязвима к болезням и вредителям, в частности тле и грибковым инфекциям. Регулярная уборка опавших листьев помогает снизить риски.

Персик менее вынослив в холодное время года, чем яблоня или груша, но при посадке в начале осени он успевает сформировать корневую систему до морозов, что повышает его шансы на сохранность.

Хурма реже встречается в украинских садах, однако также пригодна для осенней посадки. Это дерево дает круглые плоды в конце лета и осенью, а его листья появляются только в середине весны.

Специалисты советуют выбирать для высадки деревья в состоянии покоя с открытыми корнями. Это повышает их приживаемость по сравнению с растениями в контейнерах. Чтобы корневая система легче пережила заморозки, почву вокруг дерева рекомендуют прикрывать слоем мульчи толщиной около 7,5 см.

