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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
209
Время на прочтение
2 мин

Какие фруктовые деревья нужно обязательно обрезать еще летом: успейте до осени

Многие хозяева привыкли планировать обрезку деревьев весной или осенью, но опытные садоводы все чаще обращаются к летней обрезке, потому что на это есть веские причины. Именно в этот период деревья активно накапливают питательные вещества, поэтому правильное формирование кроны может в разы повысить урожайность в следующем году.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие деревья нужно обрезать летом

Какие деревья нужно обрезать летом / © www.freepik.com/free-photo

Почему летняя обрезка так важна

Удаление лишних, больных или поврежденных побегов летом позволяет дереву направить все силы на здоровые ветви и плоды, как пишет ресурс NV. Солнечный свет лучше проникает во внутрь кроны, улучшается вентиляция, а это значительно уменьшает риск грибковых заболеваний.

Еще один плюс — меньше стресса для дерева, потому что летом его раны заживают быстрее благодаря активной циркуляции сока. Такая обрезка не будет травмировать растение, а наоборот, помогает ему лучше подготовиться к зиме.

Какие деревья нужно обязательно обрезать до осени

Летнюю обрезку хорошо переносят семечковые и косточковые культуры, завершившие основную фазу роста.

  1. Яблоня удаляют вертикальные «волчковые» побеги и слабые ветви.

  2. Груша — обрезают ветви, растущие во внутрь кроны.

  3. Слива — прореживают загущенные участки, формируя более светлую крону.

  4. Алыча — обрезка стимулирует рост плодовых веточек на следующий год.

  5. Персик — удаляют длинные побеги, уносящие питательные вещества.

  6. Вишня и черешня — допускается легкая обрезка, если ее не производили после сбора урожая.

Как правильно обрезать деревья летом

Летнее формирование кроны — это не радикальная операция, а деликатная корректировка. Основные рекомендации:

  • Оставляйте не менее пяти листьев на побеге во время укорочения прироста этого года.

  • Чтобы стимулировать разветвление, оставляйте 1–2 листика на верхушке.

  • Можно прищипнуть или надломить верхушки, чтобы изменить направление роста.

  • Удаляйте сухие, поломанные и больные ветки, они только истощают дерево.

  • Работы проводите утром или вечером в пасмурную, но сухую погоду.

  • Избегайте обрезки плодовых деревьев во время жары или дождя.

Какие инструменты нужны для обрезки деревьев

  • Секатор для молодых и средних веток.

  • Садовые ножницы или нож для более тонких приростов.

  • Пилка для старых или толстых ветвей.

  • Садовый вар или антисептик для обработки больших срезов.

Перед началом инструмента следует обязательно продезинфицировать спиртом или слабым раствором марганцовки, чтобы не занести инфекцию.

Какие преимущества летней обрезки плодовых деревьев

  • Меньше вредителей и заболеваний осенью.

  • Улучшенное плодоношение в следующем сезоне.

  • Лучшее проветривание кроны.

  • Равномерное созревание плодов.

  • Формирование красивой кроны дерева.

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Дата публикации
Количество просмотров
209
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