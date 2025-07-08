Какие фруктовые деревья нужно обязательно обрезать еще летом: успейте до осени

Какие деревья нужно обрезать летом / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Почему летняя обрезка так важна

Удаление лишних, больных или поврежденных побегов летом позволяет дереву направить все силы на здоровые ветви и плоды, как пишет ресурс NV. Солнечный свет лучше проникает во внутрь кроны, улучшается вентиляция, а это значительно уменьшает риск грибковых заболеваний.

Еще один плюс — меньше стресса для дерева, потому что летом его раны заживают быстрее благодаря активной циркуляции сока. Такая обрезка не будет травмировать растение, а наоборот, помогает ему лучше подготовиться к зиме.

Какие деревья нужно обязательно обрезать до осени

Летнюю обрезку хорошо переносят семечковые и косточковые культуры, завершившие основную фазу роста.

Реклама

Яблоня — удаляют вертикальные «волчковые» побеги и слабые ветви. Груша — обрезают ветви, растущие во внутрь кроны. Слива — прореживают загущенные участки, формируя более светлую крону. Алыча — обрезка стимулирует рост плодовых веточек на следующий год. Персик — удаляют длинные побеги, уносящие питательные вещества. Вишня и черешня — допускается легкая обрезка, если ее не производили после сбора урожая.

Как правильно обрезать деревья летом

Летнее формирование кроны — это не радикальная операция, а деликатная корректировка. Основные рекомендации:

Оставляйте не менее пяти листьев на побеге во время укорочения прироста этого года.

Чтобы стимулировать разветвление, оставляйте 1–2 листика на верхушке.

Можно прищипнуть или надломить верхушки, чтобы изменить направление роста.

Удаляйте сухие, поломанные и больные ветки, они только истощают дерево.

Работы проводите утром или вечером в пасмурную, но сухую погоду.

Избегайте обрезки плодовых деревьев во время жары или дождя.

Какие инструменты нужны для обрезки деревьев

Секатор для молодых и средних веток.

Садовые ножницы или нож для более тонких приростов.

Пилка для старых или толстых ветвей.

Садовый вар или антисептик для обработки больших срезов.

Перед началом инструмента следует обязательно продезинфицировать спиртом или слабым раствором марганцовки, чтобы не занести инфекцию.

Какие преимущества летней обрезки плодовых деревьев

Меньше вредителей и заболеваний осенью.

Улучшенное плодоношение в следующем сезоне.

Лучшее проветривание кроны.

Равномерное созревание плодов.

Формирование красивой кроны дерева.