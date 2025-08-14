Какие фруктовые деревья посадить в начале сентября, чтобы хорошо прижились и не погибли зимой

Быстрое укоренение. Осень дает достаточно времени для образования новых корешков до первых заморозков.

Меньше стресса для растений. Температура уже не столь высока, а влажность почвы значительно лучше, чем в разгар лета.

Яблони. Устойчивы к холодам, быстро адаптируются к новому месту. Лучше выбирать зимостойкие сорта в соответствии с регионом своего проживания.

Груши. Нуждаются в хорошо дренированной почве и солнечном месте. Важно выбирать саженцы на морозостойких прищепах, тогда они хорошо перезимуют.

Сливы. Лучше сажать в конце августа, тогда они успевают укорениться до холодов. Хорошо растут на легких, плодородных почвах.

Вишни и черешни. Надо выбирать сорта, устойчивые к коккомикозу и морозам. Эти плодовые деревья подходят для регионов с умеренным климатом и мягкой зимой.