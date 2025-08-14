ТСН в социальных сетях

Какие фруктовые деревья посадить в начале сентября, чтобы хорошо прижились и не погибли зимой

В первые недели осени садоводы имеют прекрасную возможность заложить основы будущего урожая, ведь начало сентября — идеальное время для посадки некоторых плодовых деревьев. Главное, правильно выбрать деревья, которые успеют адаптироваться и укорениться, чтобы успешно перезимовать.

Вера Хмельницкая
Какие фруктовые деревья сажать осенью

Какие фруктовые деревья сажать осенью / © www.freepik.com/free-photo

Почему стоит сажать деревья в начале сентября

  • Меньше стресса для растений. Температура уже не столь высока, а влажность почвы значительно лучше, чем в разгар лета.

  • Быстрое укоренение. Осень дает достаточно времени для образования новых корешков до первых заморозков.

  • Экономия времени. Деревья, посаженные осенью, весной быстрее растут.

Какие фруктовые деревья лучше сажать в начале осени и почему

  • Яблони. Устойчивы к холодам, быстро адаптируются к новому месту. Лучше выбирать зимостойкие сорта в соответствии с регионом своего проживания.

  • Груши. Нуждаются в хорошо дренированной почве и солнечном месте. Важно выбирать саженцы на морозостойких прищепах, тогда они хорошо перезимуют.

  • Сливы. Лучше сажать в конце августа, тогда они успевают укорениться до холодов. Хорошо растут на легких, плодородных почвах.

  • Вишни и черешни. Надо выбирать сорта, устойчивые к коккомикозу и морозам. Эти плодовые деревья подходят для регионов с умеренным климатом и мягкой зимой.

  • Айва также хорошо переносит осеннюю посадку. Дает урожай уже через несколько лет после укоренения.

Что делать, чтобы деревья хорошо прижились

  • Выкапывайте посадочные ямы заранее, за 1-2 недели до посадки деревьев.

  • Добавляйте в почву перегной и фосфорно-калийные удобрения, но не свежий навоз.

  • После посадки обязательно полейте саженец и замульчуйте приствольный круг.

  • Для защиты от ветра и мороза осенью установите опору, а зимой используйте агроволокно или ветки ели.

Какие деревья лучше не сажать в начале осени

Персики, абрикосы и нектарины в большинстве регионов Украины лучше сажать весной, ведь они чувствительнее к морозам и могут не успеть укрепиться.

