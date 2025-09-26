Какие фруктовые деревья следует посадить в октябре: список

Садовые деревья. / © Associated Press

Реклама

Октябрь – хорошая пора для посадки многих фруктовых деревьев. Не очень холодная температура воздуха позволяет саженцам получать много света – без стресса от чрезмерной жары.

Какие плодовые деревья следует сажать уже в этом месяце, поделились эксперты для ресурса Martha Stewart.

Садоводы говорят: чем раньше осенью посажено дерево, тем больше времени у него есть для формирования корневой системы до наступления заморозков. Впрочем, чтобы помочь дереву справиться с более холодными зимними температурами, следует нанести слой мульчи на почву, где было посажено дерево.

Реклама

Яблоня

Это дерево хорошо подходит для осеннего посадки, поскольку яблони особенно зимостойки. Поэтому для многих единственное решение, которое нужно принять для себя – это выбор сорта, который выращивать.

Требования к посадке: полное или частичное солнце, хорошо дренированная почва.

Вишня

Некоторые сорта черешни будут готовы к сбору урожая уже в мае, поэтому посадка этих деревьев в октябре – правильное решение. К следующей осени растения должны стать стабильными и хорошо адаптироваться к окружающей среде».

Требования к посадке: полное солнце; хорошо дренированная и слабокислая почва.

Груша

Садение груши осенью означает, что дерево избежит стресса от жаркой погоды. Следует помнить, что они очень склонны к фитофторозу, черным пятнам и тли. Поэтому уборка опавших листьев осенью может предотвратить распространение такой болезни – как мучнистая роса.

Требования к посадке: полное солнце; хорошо дренированный, слабокислый грунт

Персик

Хотя персиковое дерево не такое выносливое, как яблоня или груша, но его посадка в октябре поможет хорошо прижиться к смене погоды, чтобы в будущем пережить зиму.

Реклама

Требования к посадке: полное солнце; хорошо дренированная почва

Напомним, мы писали о том, что близится идеальный момент для глубокого опрыскивания сада, цветов, кустов и многолетников , чтобы раз и навсегда избавиться от вредителей и болезней.