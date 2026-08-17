Какие фруктовые деревья гораздо быстрее и легче вырастить, чем яблоню: полезные советы садоводам

Какие деревья быстро плодоносят / © Фото из открытых источников

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Яблоня считается одной из самых популярных плодовых культур, но получить от нее первый урожай быстро удается не всегда. Молодому дереву нужно время для формирования кроны и корневой системы, а урожайность в значительной степени зависит от сорта, места посадки и ухода. Если же хочется посадить фруктовые деревья, которые быстрее вступают в плодоношение, следует обратить внимание на несколько других культур.

Слива — один из лучших вариантов

Сливу садоводы часто выбирают именно за относительно быстрое вступлении в плодоношение. Привитые саженцы при благоприятных условиях могут начать давать первые плоды примерно через 3 года после посадки.

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Дерево не нуждается в столь сложном формировании кроны, как некоторые сорта яблони, но регулярная обрезка все равно необходима. Для сливы важно выбрать солнечное место без застоя воды.

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Вишня быстро отблагодарит урожем

Вишня также относится к плодовым деревьям, которые при правильном выборе саженца могут начать плодоносить довольно рано. Особенно быстро развиваются привитые деревья на соответствующих прищепах.

Для вишни важны хорошее освещение, умеренно плодородная почва и отсутствие избыточной влаги. При выборе саженца следует учитывать зимостойкость сорта и его устойчивость к распространенным болезням.

Персик — быстрый, но требует больше внимания

Если главный критерий — скорость, персик заслуживает внимания. В благоприятных условиях он может вступать в плодоношение уже через несколько лет после посадки. Однако назвать его самым простым деревом для украинского сада нельзя.

Персик теплолюбивый, чувствительный к сильным морозам и нуждается в регулярной обрезке. Поэтому его лучше выращивать в защищенном солнечном месте и выбирать сорта в соответствии с регионом проживания.

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Абрикос может быстро дать первые плоды

Абрикос при благоприятных условиях также способен начать плодоносить достаточно рано. Его преимущество — активный рост и хорошая урожайность после вступления в плодоносящий период.

В то же время культура имеет свои особенности: раннее цветение делает ее уязвимой к весенним заморозкам. Поэтому для украинского сада особенно важно выбирать сорта, адаптированные к местному климату.

Айва — неприхотливая альтернатива яблоне

Айва менее распространена, но может стать отличным выбором для садовода. Она хорошо реагирует на солнечное место, плодородную почву и регулярный уход. Привитые деревья обычно начинают плодоносить раньше, чем выращенные из семян.

Ее плоды ароматны, а дерево не нуждается в чрезвычайно сложном уходе. Важно обеспечить достаточное количество солнца и не сажать айву на заболоченном участке.

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