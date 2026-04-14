Какие фрукты можно давать собаке: ветеринар назвал 5 безопасных вариантов

Ветеринар Амир Анвари поделился перечнем фруктов, которые можно безопасно давать собакам как натуральное лакомство. В то же время он отметил: даже полезные продукты требуют правильного приготовления и умеренности.

Об этом сообщило издание Mirror.

В своем видео ветеринар назвал пять фруктов, которые, по его словам, могут дополнять рацион домашних питомцев.

Первым в списке является арбуз. По словам специалиста, он примерно на 90% состоит из воды, поэтому хорошо подходит в качестве увлажняющей закуски, особенно в жару. Кроме того, арбуз содержит витамины A и C, а также антиоксиданты и небольшое количество калия, поддерживающие общее состояние здоровья. При этом ветеринар подчеркивает: перед тем как дать фрукт собаке, нужно убрать семена и кожуру, ведь они могут вызвать расстройства пищеварения или даже непроходимость.

Вторым вариантом является клубника. Она содержит витамин C, клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему и могут уменьшать воспалительные процессы. Также в составе клубники есть соединения, связанные с поддержкой клеток и процессов старения. Однако из-за естественной сладости ее следует давать умеренно, как низкокалорийную альтернативу обычным лакомствам.

Среди разрешенных фруктов ветеринар также назвал яблоки. Они содержат клетчатку, которая способствует нормальному пищеварению и может влиять на качество стула. Кроме этого, яблоки являются источником витаминов A и C, поддерживающих иммунитет и состояние кожи. Хрустящая текстура фрукта, по словам Анвари, может частично помогать в очистке зубов. В то же время перед употреблением необходимо удалять сердцевину и семена, поскольку они содержат небольшое количество цианидных соединений.

Четвертый фрукт — бананы. Они богаты калием, который важен для работы мышц и нервной системы. Также содержат витамин B6, витамин C и клетчатку, участвующие в энергетическом обмене и процессах пищеварения. Однако из-за содержания сахара бананы рекомендуют давать только как эпизодическое угощение, а не ежедневный перекус.

Пятый в списке — черника. Ветеринар называет ее «суперпродуктом» из-за высокого содержания антиоксидантов, в частности антоцианов, которые защищают клетки от окислительного повреждения. Также черника содержит витамины C и K и клетчатку, поддерживающие иммунную систему и пищеварение. Благодаря небольшому размеру она может быть удобной как низкокалорийное вознаграждение во время тренировок.

В то же время специалисты отмечают: не все продукты растительного происхождения являются безопасными для собак. По данным благотворительной организации Blue Cross, в перечень запрещенных входят виноград и изюм, авокадо, лук, чеснок, лук-порей и шнитт-лук, зеленый картофель и его листья, а также орехи макадамии. Также не рекомендуется давать сырые дикорастущие грибы. Отдельно отмечается, что опасными являются шоколад, продукты с подсластителем ксилитом, тесто для хлеба, кофеин и алкоголь.

В случае, если собака случайно съела один из таких продуктов, владельцам советуют не медлить и обратиться к ветеринару.

