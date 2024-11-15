Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в год Змеи, потому что можно привлечь конфликты

Эксперты по эзотерике говорят, что некоторые фрукты на новогоднем столе могут привлечь негативную энергетику.

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Новости.LIVE", какие фрукты лучше не ставить на стол, чтобы год был гармоничным и спокойным.

Какие фрукты не должны быть на новогоднем столе

Символом нового 2025 года будет мудрая Змея, которая требует особо внимательного отношения к новогоднему столу. Эзотерики говорят, что один вид фруктов может привлечь в дом конфликтную энергию.

Запретными фруктами на новогоднем столе считаются цитрусовые – лимоны, лаймы и грейпфруты. Особенно это касается последнего фрукта. Грейпфрут может препятствовать осуществлению мечт в 2025 году.

Также не следует ставить на праздничный стол лимоны и лаймы, которые тоже имеют вкус горечи и являются символом «кислоты» в личных взаимоотношениях.

А лучше выбирать сладкие и сочные фрукты, которые будут символизировать жизнерадостность и процветание. Например, мандарины, ананасы и апельсины имеют яркий цвет, символизирующий успех, благополучие и счастье.

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