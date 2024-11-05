Какие главные антитренды зимы 2024/2025: этих вещей уже не стоит носить, чем их лучше заменить

Еще несколько лет назад эта одежда была стильной, но уже сегодня сошла с модного олимпа. Стилисты назвали те вещи, о которых уже следует забыть, вряд ли они вернутся в тренды. А также дали рекомендации, чем лучше заменить эту одежду и обувь.

Антитренды зимней обуви 2024/2025

Антитренды зимней одежды 2024/2025 / Фото: Freepik

Этой зимой больше не актуальна обувь, плотно прилегающая к ноге. В моде грубые байкерские ботинки, зимние лоферы, высокие прямые сапоги. Также стоит отметить угги-автоледи, челси и ботинки на толстой подошве, эта обувь не выходит из моды уже несколько лет подряд.

Атитренды зимних курток 2024/2025

Антитренды зимней одежды 2024/2025 / Фото: Freepik

Приталенные длинные пуховики с поясом уже давно не в моде. Стилисты этого зимнего сезона предлагают объемные пуховики, куртки-бомберы или длинные пальто. Также еще будут актуальны дубленки-авиаторы, шубы из экомеха, и если у вас нет этой одежды, не рекомендуется ее покупать. Эксперты говорят, что эти куртки и шубы тоже скоро выйдут из моды.

Антитренды зимней одежды 2024/2025

Антитренды зимней одежды 2024/2025 / Фото: Freepik

Уже давно не актуальны свитера и кофты из некачественного синтетического материала, приталенные или растянутые модели. Лучше выбирать свитера или гольфы из качественных натуральных материалов. Такие вещи будут служить не один год и всегда будут хорошо выглядеть, если за ними правильно ухаживать.

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