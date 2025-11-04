Какие грибы можно собирать и есть в ноябре в Украине (фото)

Грибы

Реклама

Ноябрь традиционно считается финальным аккордом грибного сезона в Украине, однако даже с наступлением первых заморозков лес может порадовать грибников щедрым урожаем. Благодаря мягкой погоде, которая нередко наблюдается поздней осенью, сезон уборки грибов растягивается, и в лесах можно обнаружить не только осенние, но и устойчивые к холоду виды. Главное для успешной тихой охоты — знать, какие именно виды выдерживают понижение температуры, и всегда придерживаться правила — брать только те грибы, в которых вы уверены.

Устойчивые и запоздалые грибы конца сезона

Хотя пик сезона для большинства видов грибов приходится на октябрь, некоторые из них имеют длительный период плодоношения и могут быть найдены в лесах до первых снегов и устойчивых морозов.

Вешня обыкновенная (или вустричная) — это один из самых главных грибов поздней осенью. Вешенки плодоносят вплоть до декабря, растут большими пучками или «гроздями» на пнях и поваленных деревьях. Они часто встречаются на берегу, сосне и вербе, в лиственных посадках. Вешенки ценятся за мягкий вкус и хороши для всех видов заготовки.

Ведра обыкновенная

Опята (в частности, зимний). Опята осенние растут обильно на пнях и поваленных лиственных деревьях и могут случаться в ноябре, если осень теплая. А опят зимний (фламулина) является настоящим символом позднего сезона, поскольку он способен расти даже после заморозков.

Опенок зимний

Ценные грибы, встречающиеся в ноябре

Из-за благоприятной, не слишком холодной погоды, грибники могут встретить ноябрь и такие ценные виды, как:

Реклама

Белые грибы. Охота за белыми грибами всегда напоминает гонку, поскольку этот вид очень ценится. Белый гриб встречается в эту пору, хотя разгар его сезона прошел раньше. Чаще всего он прячется в мхе и лишайниках и растет обычно в хвойных и смешанных лесах.

Белый гриб

Маслята любят теплую погоду. Чаще они растут в хвойных лесах, хотя их можно найти и в смешанных молодых посадках. Они предпочитают известняковые почвы. Следует быть осторожным, хрупкие грибы, плохо пахнущие и имеющие неаппетитный вид, хотя внешне похожие на маслята, брать не стоит.

Мсаслюки

Польские грибы (моховики). Этот гриб часто встречается в наших лесах: чаще всего в хвойных, реже — в лиственных. Он любит песчаные грунты, устланные хвойными иглами.

Польские грибы

Другие съедобные находки

Дождевики. Эти необычные с виду грибы, которые могут показаться неопытным грибникам несъедобными, любят поваленные деревья и старые пеньки, а также растут «семьями» на открытом грунте.

Польские грибы

Черный груздь (чернушка). Этот гриб имеет темный зеленоватый цвет и небольшую ножку, обычно прячется под опавшей листвой и растет «семьями». этот вид относится к третьей, менее ценной категории грибов.

Черный груздь

Правила безопасности и распознавания грибов

Тихая охота, особенно в конце сезона, требует от грибника не только терпения, но и максимального внимания к деталям, ведь рядом с ценными съедобными грибами всегда можно встретить их смертельно опасных двойников.

Ключевым элементом безопасности есть способность точно распознавать гриб. например, популярный польский гриб (моховик), часто встречающийся в хвойных лесах, имеет несколько опасных «братьев». его можно спутать с ложным польским грибом, который имеет розовый оттенок пор на нижней части шляпки, в отличие от желтой или оливковой у съедобного. Еще большую угрозу представляет сатанинский гриб — ядовитый двойник, который внешне похож на боровики или моховики, но ножка имеет красноватый цвет, переходящий в оранжевый. это четкий признак его несъедобности.

Кроме того, в особой осторожности требует сбор зимнего опята (фламулины), который имеет ядовитого двойника — галерину отороченую. Галерина, в отличие от съедобного опята, который растет на лиственных деревьях и имеет бархатную ножку без кольца, растет преимущественно на хвойных породах и имеет на ножке четкое юбочкое кольцо.

Когда лучше собирать грибы

Обильные трофеи поздней осенью обычно собирают после того, как пройдет прохладная ночь и наступит туманное утро. Такие условия обеспечивают безупречный баланс воды и температуры. Искать следует тень и влагу — грибнички прячутся в тихих, затененных местах, под кронами деревьев, поскольку именно там почва дольше сохраняет тепло и влагу. Не стоит лениться заглядывать под опавшие листья, ветки и мох, ведь многие поздние грибы, такие как зеленушки, любят прятаться именно в почве.

Реклама

Единственное и незыблемое правило грибника — никогда не берите грибы, в которых вы не уверены полностью. Любое сомнение относительно цвета, формы, наличия или отсутствия кольца или «юбочки» на ножке или запахе должно стать причиной того, чтобы оставить гриб в лесу.