Какие грибы можно собирать в ноябре: тихая охота поздней осенью

Грибы в ноябре

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Ноябрь открывает немало интересных возможностей для тихой охоты, если погода остается мягкой, а ночные заморозки еще не стали постоянными. В настоящее время в лесах появляются устойчивые к холоду виды, которые способны активно расти или сохранять свою структуру вплоть до наступления декабря.

Какие холодостойкие грибы можно найти поздней осенью

Среди самых популярных и известных ноябрьских находок выделяется зимний опят, или фламулина. Эти грибы растут яркими семьями на пнях, поваленных деревьях и стволах лиственных пород, таких как ива, тополь, осина или десен. Они отлично выдерживают минусовые температуры, временно замерзая на солнце и оттаивая во время оттепели.

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Зимний опят

Рядом с ними активно плодоносит обычная вешенка, которую можно встретить на мертвых или ослабленных стволах до самого декабря.

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Ведра обыкновенная

Опыт грибников также подтверждают появление в ноябре гигрофоров, которые появляются на почве среди опавших листьев и хвои, а также фиолетовых рядов, способных выдерживать небольшие морозы.

Гигрофор

При благоприятных погодных условиях в смешанных или хвойных лесах иногда встречаются устойчивые к похолоданию лисички, польские грибы на песчаных почвах под хвоей, белые грибы, маслята и даже необычные на вид дождевики.

Правила безопасности и подготовка к выходу в лес

Собирая грибы поздней осенью, следует неукоснительно соблюдать главные правила безопасности. Братья стоит исключительно те экземпляры, в съедобности которых есть стопроцентная уверенность. Из-за промерзания почвы и гниения старых органических остатков категорически запрещается собирать грибы вблизи автомобильных дорог, свалок или промышленных зон.

Транспортировать находки обязательно нужно в традиционной корзине или сетке, а не в полиэтиленовом пакете, чтобы собранные грибы «дышали» и не портились в дороге.

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Поскольку поздняя осень отличается повышенной влажностью, холодным ветром и низкими температурами, отправляясь в лес, следует тщательно позаботиться о собственной экипировке. В обязательный набор грибника в этот период входят теплая многослойная одежда, непромокаемые ботинки, острый нож для срезки ножек, небольшая аптечка и термос с горячим чаем.

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