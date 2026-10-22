Какие грибы не боятся морозов и растут даже зимой: назван полный список

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С наступлением холодов грибной сезон не всегда заканчивается. Некоторые виды можно найти на пнях и стволах деревьев даже в декабре, январе и феврале, особенно во время оттепелей. Как объясняют эксперты, один из самых известных зимних грибов — фламулина бархатистоножковая, или зимний опенок. Она способна переживать замораживание, а с потеплением возобновлять рост. Рассказываем, безопасны ли такие грибы для употребления, ссылаясь на сайт Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней.

Какие грибы растут зимой

Зимний опенок. Один из самых известных грибов холодного сезона. Растет плотными группами на пнях и стволах лиственных деревьев, в частности ивы, тополя и осины. Имеет желтовато-оранжевые шляпки, светлые пластинки и темную бархатную ножку. Встречается от поздней осени до ранней весны. Вешенка обычная. Этот гриб чаще всего растет на мертвой древесине лиственных пород. В прохладную погоду и во время зимних оттепелей вешенки могут образовывать новые плодовые тела или сохраняться после осеннего плодоношения. Обычно они растут группами, имеют веерообразные шляпы коричневого или сероватого оттенка. Аурикулярия уховидная, или Юдино ухо. Ее можно узнать по коричневым трясущимся плодовым телам, напоминающим ушко. Чаще гриб встречается на бузине и другой лиственной древесине. Он способен переживать замораживание и восстанавливаться после оттепели, поэтому его находят и в холодное время года. Поздняя вешенка. Этот гриб, известный также как панеллюс поздний, может появляться на мертвой древесине поздней осенью и в начале зимы. Его шляпка обычно оливковая, зеленовато-коричневая или желтоватая, а пластинки светлые. Пищевую пригодность этого вида оценивают неоднозначно, поэтому собирать его для еды без надежного определения не стоит.

Какие грибы можно увидеть на деревьях даже в сильный холод

Зимой в лесу можно найти не только грибы, которые используются в кулинарии. На стволах и ветвях можно увидеть и другие виды, чьи плодовые тела сохраняются в течение холодных месяцев.

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Трутовик разноцветный. Растет на мертвой древесине, образуя тонкие веерообразные шляпки с концентрическими полосами разных оттенков. Плодовые тела сохраняются в течение года. Это не обычный съедобный гриб, а скорее видный житель леса. Трутовик настоящий. Его твердые, похожие на копыто плодовые тела, растут на стволах деревьев и могут оставаться там в течение нескольких сезонов. Обычно встречается на березах и других лиственных породах. Для кулинарного использования не подходит. Щелелистник обыкновенный. Небольшие серые плодовые тела этого гриба растут группами на мертвых ветвях и стволах. Они имеют характерные расщепленные пластинки и могут быть заметны даже зимой. Из-за жесткой текстуры гриб не используют как обычный пищевой продукт. Дрожжевик желтый, или треммела пленчатая. Это небольшой желтый вздрагивающий гриб, встречающийся на ветках и древесине. Во влажную погоду его плодовые тела становятся более заметными, а после высыхания могут сморщиваться. Зимой его можно увидеть во время оттепелей. Уховидные и другие дрожалковые грибы. На мертвых ветвях в холодный сезон встречаются разные виды трясущихся грибов, в частности представители рода Exidia. Они могут быть черными, янтарными или коричневыми и часто напоминают капли желе. Большинство таких находок не используются в повседневном питании. Другие трутовики. На деревьях зимой часто остаются плодовые тела березовой губки и других многолетних грибов. Они не обязательно активно растут в мороз, однако сберегаются на стволах и помогают разлагать древесину.

Можно ли собирать грибы зимой

Зимние грибы чаще всего ищут на пнях, сваленных стволах и живых деревьях, особенно во влажных местах у водоемов. Лучшие условия для появления новых плодовых тел создают оттепели, когда температура держится около нуля или чуть выше. Во время длительных сильных морозов активный рост большинства видов замедляется или прекращается.

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Важно помнить: морозостойкость не означает, что гриб съедобен. Например, зимний опенок можно спутать с окаймленной галериной — смертельно ядовитым грибом, который также растет на древесине. Поэтому не собирайте незнакомые грибы только по цвету, месту роста или времени года. Съедобность нужно устанавливать по совокупности признаков, а при малейшем сомнении отказаться от сбора.

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