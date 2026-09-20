Какие грибы нельзя сушить на зиму и почему: как лучше заготовить, чтобы сохранить их вкус

Какие грибы нельзя сушить / © iStock

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Осенний грибной сезон — отличный момент сделать запасы на зиму, но не каждый гриб одинаково хорошо переносит сушку. Некоторые после удаления влаги становятся жесткими, горькими или теряют большую часть приятного аромата. Поэтому опытные хозяйки для разных видов грибов выбирают разные способы заготовки.

Какие грибы лучше не сушить

Лучше всего для сушки подходят грибы с плотной мякотью и выразительным ароматом — в частности, белые, подберезовики, подосиновики и польские грибы. После сушки они хорошо восстанавливаются при замачивании и подходят для супов, соусов и других блюд.

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А вот маслята сушить не очень удобно. Их поверхность покрыта скользкой кожурой, которая после высушивания может стать жесткой, а сам гриб потерять приятную текстуру. Для маслят лучше выбрать маринование или замораживание после предварительной очистки и термической обработки.

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Не лучшим кандидатом для сушки является и сыроежка. Она имеет ломкую мякоть и после высушивания не дает той текстуры, которую хочется получить в готовом блюде. Такие грибы лучше посолить или использовать для других видов заготовки.

Лисички не запрещено сушить, однако это не всегда самый удачный вариант заготовки. После сушки они могут стать жесткими и требуют длительного замачивания. Для них хорошо подходят замораживание или маринование.

Как заготовить грибы вместо сушки

Для замораживания грибы нужно перебрать, очистить от лесного мусора и в зависимости от вида отварить или обжарить. После охлаждения их разлагают порциями в пакеты или контейнеры и отправляют в морозильную камеру.

Маринование хорошо подходит для небольших крепких грибов. А для многих видов прекрасным способом остается соление — особенно хорошо подходит для грибов с плотной мякотью.

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В то же время, важно использовать только те дикорастущие грибы, в качестве которых вы уверены. Сушка, замораживание или маринование не делает ядовитые грибы безопасными. Даже опытным грибникам следует отказываться от сомнительных вариантов.

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