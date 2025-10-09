Какие грибы собирать осенью: как отличить полезные от опасных

Октябрь - это пик грибного сезона / © Pixabay

В октябре продолжается грибной сезон, и в дождливую погоду в начале месяца есть шансы на хороший урожай съедобных грибов.

Рассказываем, какие грибы можно отыскать в лесу в октябре и какие виды необходимо обходить стороной, чтоб не отравиться.

Какие грибы собирать в октябре

Как правило, октябрь богат урожаем грибов. Но все зависит от теплых дней. Многие осенние грибы очень любят росу, которая возникает от перепадов дневной и ночной температуры воздуха. Если она будет ниже нормы, то из всего богатства осеннего грибного леса будут доступны только самые неприхотливые представители этого царства, а к ним неопытным грибникам подходить не стоит — уж слишком они похожи на ядовитые грибы.

В октябре, в зависимости от региона Украины, можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, сыроежки, лисички, опята и грузди.

Во второй месяц осени украинцы могут встретить в лесах следующие виды:

белые грибы

подберезовики

подосиновики

шампиньоны

сыроежки

опята

грузди

Общеизвестное правило: грибы нужно срезать. Если их срывать — повреждается грибница и в следующем году на этом месте грибов уже не будет. Выкручивать из грибницы можно только трубчатые грибы. Например, подосиновики, белые грибы, подберезовики, моховики и маслята.

Главное правило грибников остается неизменным — собирать можно только хорошо знакомые грибы. Если не уверены, ни в коем случае не рискуйте и не берите.

Даже если вы уверены, что гриб съедобен, не нюхайте его и пробуйте по вкусу. Нельзя брать грибы, у основания ножки белый мешочек — пустое клубообразное утолщение. Испорченные, дряблые и перезрелые грибы также не нужно собирать, потому что у них очень быстро скапливается яд.

