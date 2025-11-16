ТСН в социальных сетях

Какие худшие сорта картофеля на вкус, пресные и плохо развариваются: их не стоит сажать и покупать

Не весь картофель одинаковый: одни сорта после варки получаются рассыпчатыми и ароматными, другие твердыми, водянистыми и совершенно безвкусными. Опытные огородники хорошо знают: неудачный сорт может испортить и урожай, и любое блюдо — от пюре до борща.

Какие сорта картофеля невкусные

Какие сорта картофеля невкусные / © unsplash.com

Чтобы не тратить время и деньги впустую, стоит знать, какие разновидности картофеля специалисты и хозяева считают самыми плохими. Они плохо варятся, не держат структуру или, напротив, остаются жесткими.

Какие сорта картофеля считаются самыми худшими: пресные, жесткие и невкусные

Некоторые сорта картофеля обладают низкой крахмалистостью, водянистой текстурой и пресным вкусом. В кулинарии они практически не нужны: пюре из них получается невкусное, а картофель по-крестьянски — сухой.

  • Сорта с очень низким содержанием крахмала. Такие сорта имеют плотную структуру и почти не развариваются. Они подходят для салатов, но совершенно не годятся для других блюд — «Ариэль», «Аннабель», «Марис Пир». У этого картофеля вкус почти отсутствует, в пюре остаются комочки, во время жарки становится водянистой.

  • Слишком водянистые сорта, которые быстро темнеют. Эти разновидности картофеля набирают много влаги во время своего роста. Чаще всего это «Винетта», «Беллароза» и «Импала». Чем плохи эти сорта: вкус пресный, темнеют во время чистки, становятся кисловатыми после варки.

  • Старые технические сорта, которые не пригодны для домашней кухни. Некоторые виды картофеля выращивались для изготовления крахмала или вскармливания животных. Они очень жесткие и практически безвкусные, это «Луговская», «Зорька» и «Синеглазая». Такие сорта дают мелкие клубни, не имеют аромата и очень жесткие.

Как понять, что картофель невкусный, еще в магазине

Чтобы не ошибиться, обращайте внимание на следующие признаки:

  • клубни очень гладкие — обычно это низкокрахмальные сорта;

  • слишком светлая мякоть, почти прозрачная;

  • отсутствие характерного запаха картофеля;

  • большие глазки и тонкая кожура — это признак водянистости.

Какие сорта лучше выбирать для приготовления блюд

Если хочется действительно вкусного картофеля, лучше покупать и сажать:

  • «Санте»;

  • «Славянку»;

  • «Ред Скарлетт»;

  • «Журавинку»;

  • «Волшебницу»;

  • «Галлу».

Они обладают насыщенным вкусом, высокой крахмалистостью и подходят для большинства блюд.

