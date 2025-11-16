Какие худшие сорта картофеля на вкус, пресные и плохо развариваются: их не стоит сажать и покупать

Какие сорта картофеля невкусные / © unsplash.com

Чтобы не тратить время и деньги впустую, стоит знать, какие разновидности картофеля специалисты и хозяева считают самыми плохими. Они плохо варятся, не держат структуру или, напротив, остаются жесткими.

Какие сорта картофеля считаются самыми худшими: пресные, жесткие и невкусные

Некоторые сорта картофеля обладают низкой крахмалистостью, водянистой текстурой и пресным вкусом. В кулинарии они практически не нужны: пюре из них получается невкусное, а картофель по-крестьянски — сухой.

Сорта с очень низким содержанием крахмала. Такие сорта имеют плотную структуру и почти не развариваются. Они подходят для салатов, но совершенно не годятся для других блюд — «Ариэль», «Аннабель», «Марис Пир». У этого картофеля вкус почти отсутствует, в пюре остаются комочки, во время жарки становится водянистой.

Слишком водянистые сорта, которые быстро темнеют. Эти разновидности картофеля набирают много влаги во время своего роста. Чаще всего это «Винетта», «Беллароза» и «Импала». Чем плохи эти сорта: вкус пресный, темнеют во время чистки, становятся кисловатыми после варки.

Старые технические сорта, которые не пригодны для домашней кухни. Некоторые виды картофеля выращивались для изготовления крахмала или вскармливания животных. Они очень жесткие и практически безвкусные, это «Луговская», «Зорька» и «Синеглазая». Такие сорта дают мелкие клубни, не имеют аромата и очень жесткие.

Как понять, что картофель невкусный, еще в магазине

Чтобы не ошибиться, обращайте внимание на следующие признаки:

клубни очень гладкие — обычно это низкокрахмальные сорта;

слишком светлая мякоть, почти прозрачная;

отсутствие характерного запаха картофеля;

большие глазки и тонкая кожура — это признак водянистости.

Какие сорта лучше выбирать для приготовления блюд

Если хочется действительно вкусного картофеля, лучше покупать и сажать:

«Санте»;

«Славянку»;

«Ред Скарлетт»;

«Журавинку»;

«Волшебницу»;

«Галлу».

Они обладают насыщенным вкусом, высокой крахмалистостью и подходят для большинства блюд.