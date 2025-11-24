Какие игрушки лучше не вешать на елку 2026 года: они не понравятся Лошади

Елка. / © Фото из открытых источников

Символ грядущего 2026 года – Огненная Лошадь. Он энергичен, свободолюбив и благороден. Чтобы привлечь удачу покровителя года, следует избегать декора, который может "не понравиться" этому сильному и темпераментному знаку.

От каких игрушек лучше отказаться при украшении елки в этом году, читайте в материале ТСН.ua.

Слишком блестящие украшения

Лошадь – животное, которое ценит естественность и гармонию. Чрезмерное количество блеска, как слишком кислотные цвета могут создать атмосферу суетливости. Это очень противоречит уравновешенной натуре символа 2026 года.

Игрушки с темой огня

Хотя 2026 год связывают с огненной энергией, но символу в следующем году не нравится чрезмерное накопление "горящих" элементов. Поэтому фигурки пламени, игрушечных факелов или декора с агрессивной красно-оранжевой символикой лучше отложить до 2027 года.

Декор с изображением хищников

Лошадь – животное, которое по природе избегает опасности. Фигурки волков, львов, хищных птиц или других хищников могут символически создать атмосферу напряжения.

Тяжелые, металлические игрушки

Лошадь не любит лишних ограничений и "обузы". Именно поэтому игрушки с избыточной массой, металлическими погремушками или громкими элементами лучше заменить более легкими, теплыми и натуральными.

5. Поврежденные или очень старые украшения

Как и любому благородному символу, Коню не нравится неряшливость. Трещины, выцветшие краски и сколотые детали лучше отложить.

Напомним, мы писали о том, когда лучше украшать елку – 5 благоприятных дат, которые приносят в дом деньги, любовь и счастье.