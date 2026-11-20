Елка. / © Pixabay

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Следующий 2027 год по восточному календарю будет под знаком Огненной Козы. Это животное символизирует спокойствие, благополучие, творчество, гармонию и любовь к природной красоте. Считается, что при подготовке к встрече нового года следует учитывать предпочтения его покровителя, в том числе и в праздничном декоре елки.

Какие игрушки не стоит вешать на елку в этом году, читайте в материале ТСН.ua.

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Астрологи советуют отказаться от некоторых елочных украшений, которые могут противоречить характеру символа 2027-го. Особое внимание следует обратить на цвета, формы и материалы игрушек.

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Игрушки черного цвета

Огненная Коза тяготеет к теплым, природным и жизнерадостным оттенкам. Именно томные черные шары, темные фигурки и угрюмые декоративные элементы лучше оставить для другого оформления.

Чрезмерное количество черного цвета может создать атмосферу мрачности, не соответствующую символике года. Лучше отдать предпочтение золотому, кремовому, молочному, красному и зеленому цветам. Они ассоциируются с теплом, уютом и обилием.

Игрушки кислотных и неоновых цветов

Ярко-розовые, салатовые, ядовито-желтые и неоновые украшения могут выглядеть слишком дерзко. Ведь, по восточным традициям, Коза ценит естественность, утонченность и гармонию.

Чрезмерно пестрый декор нарушает цельность праздничной композиции и создает визуальный хаос. Для елки лучше выбирать спокойные оттенки, сочетающиеся между собой. Особенно уместными будут естественные цвета — зеленый, бежевый, коричневый и золотистый.

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Игрушки-хищники

Фигурки волков, тигров, львов и других хищных животных лучше всего не вписываются в символику года. Коза олицетворяет миролюбие, спокойствие и стремление к безопасности, агрессивные образы могут противоречить ее характеру. Такие украшения могут создавать слишком напряженную атмосферу праздничного оформления.

Вместо этого можно повесить на елку фигурки овечек, козочек, птичек или других доброжелательных животных. Они будут лучше соответствовать символике 2027-го.

Острые и агрессивные элементы

Игрушки с острыми углами, шипами, колючими деталями и необычными металлическими формами лучше не делать основой декора, потому что символ в этом году предпочитает мягкие линии, плавные формы и уют. Слишком резкие элементы могут нарушать чувство гармонии и покоя.

Выберите округлые шары, фигурки с плавными контурами и украшения из натуральных материалов. Они помогут создать более теплую и приятную атмосферу.

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Чрезмерно блестящие украшения

Большое количество игрушек с чрезмерным блеском может сделать елку перегруженной. Огненной Козе приписывают любовь к природной красоте, поэтому чрезмерная искусственность не соответствует ее символике.

Кроме того, нежелательно сочетать много разных фактур, цветов и блесток одновременно. Лучше выбрать несколько выразительных украшений из дерева, стекла, ткани или керамики. Такой декор будет выглядеть более изысканно и придаст жилищу уюта.

Напомним, тарологиня назвала лучшие даты, когда украшать елку в этом году. Считается, что правильно выбранный день помогает привлечь финансовое благополучие, успех в карьере, любовь, семейную гармонию и новые возможности.

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