Какие игрушки обязательно должны быть на новогодней елке: нумеролог ответила

Главное – верить в свои желания и мечты.

Новогодняя елка – это не просто украшенное праздничное дерево. Это такая большая карта желаний на год, которую можно использовать себе во благо. Чтобы запрограммировать грядущий год на довольство и праздник, важно выбрать правильные игрушки.

Какими игрушками украсили елку, рассказала нумеролог Катя Иваницкая.

Колокольчики и ангелочки – лучшая защита дома от негатива. Кроме того колокольчики приносят счастье и удачу.

Парные птицы – к крепкой любви, а также помогут найти свою вторую половинку.

Шишки – помогут финансовому росту и достатку в семье.

Подарок преподнесет в новом году приятные сюрпризы.

Сова – поможет успешному обучению и новым начинаниям.

Гномик – защитит дом от негатива.

Напомним, также нумерологКатя Иваницкая назвала ошибки в процессе украшения елки. Ведь если правильно украсить новогоднее дерево, оно подарит позитив и гармонию.

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